Yola fırlayan ata çarpan araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti

Bingöl-Erzurum kara yolunda seyir halindeki bir panelvanın yola aniden çıkan ata çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Erzurum kara yolunun Ilıcalar beldesi mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, S.K. idaresindeki 12 AC 658 plakalı panelvan, seyir halindeyken yola aniden çıkan bir ata çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüsü S.K. ile araçta bulunan diğer 2 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan biri, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisine devam edildiği bildirildi. (AA)