Yol verme tartışması 3 cana mâl oldu

Olay, 28 Mayıs'ta Kızıltepe ilçesi kırsal Ilıcak Mahallesi mevkisinde, Nusaybin kara yolu üzerinde yaşandı. Araçlarıyla seyir halinde olan iki ailenin fertleri, "yol verme" meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 9 kişi yaralandı; ekipler olay yerine ulaşarak yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ÜÇÜNCÜ ÖLÜM: VEJDİ KILINÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada yaralananlardan Abdullah Kılınç (29) ve Doğan Baday (35), olayın hemen ardından tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı olan Vejdi Kılınç (50) ise Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Kılınç, yoğun bakımdaki tedavi sürecinin ardından bu sabah hayatını kaybetti. Böylece kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e ulaştı.

Yaralanan 6 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

15 GÖZALTI, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 15 kişinin işlemleri emniyet birimlerinde devam ediyor. Soruşturmanın seyri ve gözaltındakilerin ifadelerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. (DHA)