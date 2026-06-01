Yol ortasında çıkan kavgada kurşun yağdırdı: Kaçan şüpheli aranıyor

Ankara'nın Polatlı ilçesinde tartıştığı E.Ü.'yü av tüfeğiyle ateş açarak yaralana O.S. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için harekete geçti.

YOL ORTASINDA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ TÜFEKLE YARALADI

İstiklal Mahallesi mezarlık yolunda, E.Ü. ile O.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine O.S., yol kenarındaki otların arasına gizlediği av tüfeğini çıkararak ateş açtı.

Silahtan çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu E.Ü. yaralanırken, şüpheli O.S. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kavga ve silahlı saldırı anları, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Ü., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçan saldırganı yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)