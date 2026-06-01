Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Yol ortasında çıkan kavgada kurşun yağdırdı: Kaçan şüpheli aranıyor

Yol ortasında çıkan kavgada kurşun yağdırdı: Kaçan şüpheli aranıyor

Ankara Polatlı'da O.S., yol ortasında bilinmeyen bir nedenle tartıştığı E.Ü.'yü av tüfeğiyle yaraladı. Olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için polis ekipleri harekete geçti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Yol ortasında çıkan kavgada kurşun yağdırdı: Kaçan şüpheli aranıyor

Ankara'nın Polatlı ilçesinde tartıştığı E.Ü.'yü av tüfeğiyle ateş açarak yaralana O.S. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için harekete geçti.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

YOL ORTASINDA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ TÜFEKLE YARALADI

İstiklal Mahallesi mezarlık yolunda, E.Ü. ile O.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine O.S., yol kenarındaki otların arasına gizlediği av tüfeğini çıkararak ateş açtı.

Yol ortasında çıkan kavgada kurşun yağdırdı: Kaçan şüpheli aranıyor - Resim : 2

Silahtan çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu E.Ü. yaralanırken, şüpheli O.S. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kavga ve silahlı saldırı anları, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Bayram ziyaretinde kuzenini bıçakladı: Cezaevine gönderildiBayram ziyaretinde kuzenini bıçakladı: Cezaevine gönderildi

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Ü., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yol ortasında çıkan kavgada kurşun yağdırdı: Kaçan şüpheli aranıyor - Resim : 4

Kaçan saldırganı yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kavga Ankara
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro