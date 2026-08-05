Yol kenarında kadın cesedi bulunmuştu: 6 şüpheli gözaltında 1'i tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 30 Temmuz'da İmrahor Deresi yakınlarında yol kenarında bir kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin Gülay Akgün M.'ye ait olduğu ve olayın cinayet olduğu belirlendi. Bu kapsamda başlatılan soruşturma sürecinde 6 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli tutuklanırken diğerlerinin adliyeye sevk öncesi emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

CİNAYET SORUŞTURMASINDA GÖZALTILAR

Polis ekipleri, olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli K.A.'yı Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Ayrıca A.A., S.D., F.B., C.Y. ve K.Y. ise "suçluyu kayırma" suçundan yakalandı.

BİR ZANLI TUTUKLANDI, DİĞERLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. K.A.'nın aralarında bulunduğu 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.

(AA)