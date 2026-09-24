Yol bir anda karıştı: Üç araç birbirine girdi! Zincirleme kazada 17 kişi yaralandı

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde tur midibüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada, aralarında turistlerin de bulunduğu 17 kişi yaralandı. Kazada tur midibüsü refüje devrildi.

TUR MİDİBÜSÜ REFÜJE DEVRİLDİ

Kaza, saat 17.00 sıralarında Manavgat’ın Çolaklı Mahallesi’nde D400 kara yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Tur midibüsü, kamyonet ve otomobilin çarpıştığı kazada midibüs refüje devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre aralarında turistlerin de bulunduğu 17 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılara olay yerinde müdahale edildi. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)