Yokuşta kontrolünü kaybetti! Traktörün altında kaldı

Aydın’ın Köşk ilçesinde yokuş aşağı ilerlerken kontrolden çıkan traktör devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü Bilal Karabulut (55) hayatını kaybederken, yanında bulunan Hüseyin B. yaralandı.

TRAKTÖR YOKUŞ AŞAĞI DEVRİLDİ

Kaza, akşam saatlerinde Köşk ilçesine bağlı kırsal Başçayır Mahallesi’nin Yaka mevkisinde meydana geldi. Bilal Karabulut’un kullandığı traktör, yokuş aşağı ilerlediği sırada sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörün altında kalan Karabulut ve yanındaki Hüseyin B., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bilal Karabulut’un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Hüseyin B. ise ambulansla Köşk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Bilal Karabulut’un cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Köşk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)