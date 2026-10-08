Yoksulluk kıskacında yitip giden hayatlar: Üç ayda en az 157 tarım işçisi çalışırken öldü!

Tarım İşçileri Sendikası (Tarım-Sen), İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG Meclisi) yayımladığı iş cinayetleri raporundan hareketle haziran, temmuz ve ağustos aylarında hayatını kaybeden tarım işçilerinin sayısını paylaştı.

YOKSULLUK KISKACINDA YİTİP GİDEN HAYATLAR

Tarım-Sen tarafından paylaşılan "Tarımda İş Cinayetleri Raporu"nda; tarım ve orman işçilerinin yoksulluğuna, maruz kaldıkları ağır çalışma koşullarına dikkat çekildi.

ÜÇ AYDA EN AZ 157 İŞÇİ ÇALIŞIRKEN ÖLDÜ

Tarım emekçilerinin barınma, ulaşım ve araç gereç kullanımından kaynaklanan kazalar nedeniyle "önlenebilir iş cinayetlerinde" yaşamını yitirdiğinin altı çizilen rapora göre, son üç ay içerisinde en az 157 işçi çalışırken hayatını kaybetti.

Rapora göre 2026 yılının haziran ayında en az 58, temmuz ayında en az 45 ve ağustos ayında en az 54 tarım işçisi yaşamını yitirdi.

"UCUZA ÇALIŞMA, UCUZA YAŞAMA..."

"Ucuza çalışma, ucuza yaşama, yaşamlarımızın beş kuruş etmemesi ve ucuza ölüm…" ifadelerine yer verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tarım İşçileri Sendikası olarak bu gerçeği değiştirmek, işçilere ve çiftçilere reva görülen yoksulluk zincirini kırmak için mücadelemizi büyüteceğiz. Ulaşamadığımız, gözden kaçırdığımız tüm kardeşlerimizden ve yakınlarından özür dileriz. İş cinayetlerinde yitirdiğimiz tüm kardeşlerimizin anısına saygıyla, İSİG Meclisi’ne teşekkürler…"

Raporda ayrıca çalışırken ölenlerin isimlerine de yer verildi:

Haziran 2026



Ahmet AHMET

Muhammad El HASSAN

Samet MERCAN

Davut YALÇIN

Salih KAÇAN

Mesut ARAS

Gülseren GEZGİNER

Ekrem ARSLAN

Dursun KARAKAŞ



Temmuz 2026



Ruhullah NAZARİ

Zerda ŞAHİN

Gülseren ŞAHİN

Mehmet YALÇINKAYA

Arda ÇAMLITEPE

İlhan Aydın KARTAL

Rojda AKIN

Mehmet EZER

Fatma DURAN



Ağustos 2026

