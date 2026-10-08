Yoksulluk kıskacında yitip giden hayatlar: Üç ayda en az 157 tarım işçisi çalışırken öldü!
Tarım-Sen; haziran, temmuz ve ağustos aylarında çalışırken en az 157 tarım işçisinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sendika tarafından yapılan açıklamada, mevsimlik tarım işçilerinin olumsuz çalışma koşullarına dikkat çekildi.
Tarım İşçileri Sendikası (Tarım-Sen), İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG Meclisi) yayımladığı iş cinayetleri raporundan hareketle haziran, temmuz ve ağustos aylarında hayatını kaybeden tarım işçilerinin sayısını paylaştı.
YOKSULLUK KISKACINDA YİTİP GİDEN HAYATLAR
Tarım-Sen tarafından paylaşılan "Tarımda İş Cinayetleri Raporu"nda; tarım ve orman işçilerinin yoksulluğuna, maruz kaldıkları ağır çalışma koşullarına dikkat çekildi.
ÜÇ AYDA EN AZ 157 İŞÇİ ÇALIŞIRKEN ÖLDÜ
Tarım emekçilerinin barınma, ulaşım ve araç gereç kullanımından kaynaklanan kazalar nedeniyle "önlenebilir iş cinayetlerinde" yaşamını yitirdiğinin altı çizilen rapora göre, son üç ay içerisinde en az 157 işçi çalışırken hayatını kaybetti.
Rapora göre 2026 yılının haziran ayında en az 58, temmuz ayında en az 45 ve ağustos ayında en az 54 tarım işçisi yaşamını yitirdi.
"UCUZA ÇALIŞMA, UCUZA YAŞAMA..."
"Ucuza çalışma, ucuza yaşama, yaşamlarımızın beş kuruş etmemesi ve ucuza ölüm…" ifadelerine yer verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tarım İşçileri Sendikası olarak bu gerçeği değiştirmek, işçilere ve çiftçilere reva görülen yoksulluk zincirini kırmak için mücadelemizi büyüteceğiz. Ulaşamadığımız, gözden kaçırdığımız tüm kardeşlerimizden ve yakınlarından özür dileriz. İş cinayetlerinde yitirdiğimiz tüm kardeşlerimizin anısına saygıyla, İSİG Meclisi’ne teşekkürler…"
Raporda ayrıca çalışırken ölenlerin isimlerine de yer verildi:
Haziran 2026
- Ahmet AHMET
- Muhammad El HASSAN
- Samet MERCAN
- Davut YALÇIN
- Salih KAÇAN
- Mesut ARAS
- Gülseren GEZGİNER
- Ekrem ARSLAN
- Dursun KARAKAŞ
Temmuz 2026
- Ruhullah NAZARİ
- Zerda ŞAHİN
- Gülseren ŞAHİN
- Mehmet YALÇINKAYA
- Arda ÇAMLITEPE
- İlhan Aydın KARTAL
- Rojda AKIN
- Mehmet EZER
- Fatma DURAN
Ağustos 2026
- Adem MENGİ
- Ersin ÖZARİŞ
- Halil YALAZ
- Kerime ÖZEN
- Mehmet TEPE
- Mehmet OYUKLU
- Ali OYUKLU
- İlker BOZDERE
- Muhammet TARHAN