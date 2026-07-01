YÖK açıkladı: 16 yeni lisans ve ön lisans programı açılacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2026-2027 eğitim-öğretim yılında toplam 16 yeni programın açılacağını duyurdu. Açıklamaya göre bu kapsamda 7 lisans ve 9 ön lisans programı yükseköğretim sistemine dahil edilecek.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 2026 YKS tercih kılavuzuna eklenecek yeni programlar arasında yapay zeka, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, mobil güvenlik, dijital oyun teknolojileri ve ilaç üretimi gibi alanlar yer alacak.

Yeni programların, özellikle teknoloji ve sağlık alanlarında giderek artan nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak planlandığı ifade edildi.

Açılacak programlar arasında "tarih ve yapay zeka", "felsefe ve yapay zeka" ile "işletme ve yapay zeka" bulunuyor. "Finansal teknoloji", "biyoteknoloji ve genetik", "paramedik" ve "balıkçılık teknolojisi" lisans programları da bu yıl ilk kez öğrenci alımı yapacak.

İLK KEZ TERCİH KILAVUZUNDA YER ALACAK

Ön lisansta ise "yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama", "yapay zeka destekli tasarım ve animasyon", "dijital oyun teknolojileri", "mobil güvenlik teknolojileri", "ilaç üretim teknolojisi", "patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği", "hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği", "laboratuvar hayvanları", "balıkçılık teknolojisi" ilk kez tercih kılavuzunda yer alacak.

Konu hakkında konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeni programların belirlenmesinde bugünün ve geleceğin iş gücü ihtiyacının dikkate alındığını belirtti. (AA)