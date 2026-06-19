YKS'ye saatler kaldı: Sınav kazandıran taktikler belli oldu

YKS’ye saatler kala uzmanlar, sınav anında yapılacak küçük ama etkili hamlelerin başarı üzerinde önemli rol oynadığını belirtiyor. Sınav süresini doğru yönetmek, moral kaybına izin vermemek ve soru çözme stratejisini önceden belirlemek, adayların performansını doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

SINAV KAZANDIRAN TAKTİKLER BELLİ OLDU

Her ders için soru çözme süreni bugünden planla

Sınav sırasında zaman sıkıntısı yaşamamak için her ders için ayrılacak süre önceden belirlenmeli. Böylece adaylar bir bölümde gereğinden fazla vakit harcamadan diğer testlere geçebilir. Planlı hareket etmek, sınavın son dakikalarında yaşanabilecek paniğin de önüne geçiyor.

Beynin yorulmadan Türkçe testinden sınava başla

Uzmanlara göre sınavın ilk dakikalarında beynin en dinç olduğu dönemi doğru değerlendirmek büyük önem taşıyor. Bu nedenle birçok aday için Türkçe testinden başlamak, hem sınava adaptasyonu kolaylaştırıyor hem de özgüven kazandırıyor. İlk bölümde elde edilen motivasyon, diğer testlere de olumlu yansıyor.

Matematik testini sona bırakma ve ikinci sıraya al

Adayların en sık yaptığı hatalardan biri matematik testini en sona bırakmak oluyor. Uzmanlar, dikkat ve odaklanmanın daha yüksek olduğu zamanlarda matematik sorularına yönelmenin avantaj sağlayacağını belirtiyor. Bu nedenle matematik testinin ikinci sıraya alınması tavsiye ediliyor.

Derslerden biri zorlasa bile, sakın moralini bozma

Uzmanlar, zor bir soruyla karşılaşıldığında moral kaybı yaşanmaması gerektiğini vurguluyor. Bir soruda takılı kalmak yerine işaretleyip sonraki soruya geçmek, hem zaman kazandırıyor hem de motivasyonun korunmasına yardımcı oluyor.

Sorularda, doğru/yanlış ifadesini ters okuma

Özellikle "doğrudur", "yanlıştır", "ulaşılamaz", "çıkarılamaz" gibi ifadeler içeren sorularda dikkatli olunması gerekiyor. Sınav heyecanıyla yapılan okuma hataları, bilgi eksikliğinden değil dikkatsizlikten kaynaklanan yanlışlara neden olabiliyor.

Zor soruya takılıp, kolay soruları kaçırma.

Uzmanların en önemli uyarılarından biri de zor sorulara gereğinden fazla zaman harcamamak. Bir soru üzerinde uzun süre düşünmek yerine kolay ve yapılabilir soruların tamamlanması öncelikli olmalı. Böylece adaylar netlerini artırabilecek fırsatları kaçırmamış oluyor.

YKS'YE SAATLER KALDI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yarın gerçekleştirilecek.

Bu yıl yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu 2026-YKS, 20-21 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa ile Türkiye genelindeki 81 ilde 254 sınav merkezinde yapılacak.

YKS'nin yarın saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 2 milyon 425 bin 628 aday başvurdu.

21 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 1 milyon 627 bin 960 aday, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testine (YDT) ise İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941, Fransızcadan 919 kişi olmak üzere toplam 203 bin 639 aday katılacak.