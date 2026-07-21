YKS'ye girenler dikkat: Sınavda iptal edilen 2 soru açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, milyonlarca adayın heyecanla beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecekler. Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih süreci maratonu başlayacak.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ 29 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Sonuçların duyurulmasıyla birlikte gözler tercih tarihlerine çevrildi. ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, 2026-YKS tercih işlemleri 29 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, aldıkları puanlara ve başarı sıralamalarına göre üniversite ve bölüm tercihlerini bu tarihler aralığında sisteme girecekler.

İKİ SORU İÇİN İPTAL KARARI ÇIKTI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanan 2026-YKS'nin madde analizlerinin incelendiği, cevap anahtarlarının kontrol edildiği ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiği belirtildi. Bu kapsamda, 21 Haziran 2026'da uygulanan 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) yer alan iki sorunun iptal edilerek puan değerlendirme işlemlerinin buna göre yapıldığı açıklandı.

HANGİ TESTLERDEKİ SORULAR İPTAL EDİLDİ?

Yapılan detaylı açıklamaya göre, AYT'nin Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı'nda bulunan 20 numaralı soru ÖSYM kararıyla iptal edildi. Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 23 numaralı sorunun ise yargı kararı gereğince iptal edildiği bildirildi. Puan hesaplamaları, iptal edilen bu iki soru kapsam dışı bırakılarak tamamlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, şu ifadeler kullanıldı:

"20-21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanan 2026-YKS'nın madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş ve 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri'nin Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiş olup Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 23 numaralı soru ise yargı kararı gereği iptal edilerek değerlendirme işlemleri yapılmıştır."