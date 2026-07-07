YKS'deki matematik sorusunun iptali için dava açıldı

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından tartışmalara neden olan AYT Matematik testindeki 23. soru yargıya taşındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) cevabını değiştirdiği sorunun tamamen iptal edilmesini isteyen bir üniversite adayı, yürütmenin durdurulması ve iptal istemiyle dava açtı.

YKS'nin ardından ÖSYM, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testindeki 20. soruyu iptal ettiğini, AYT Matematik testinde yer alan 23. türev sorusunun doğru cevabını ise "C" seçeneğinden "A" seçeneğine çevirdiğini açıklamıştı.

Ancak bu değişiklik, sınava giren adaylar arasında tartışmaları sona erdirmedi.

SORUNUN İPTAL EDİLMESİNİ İSTEDİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Sakarya'da yaşayan üniversite adayı Doruk Kerem Atam, yalnızca cevap anahtarının değiştirilmesinin adil olmadığını savunarak ÖSYM'ye karşı yürütmenin durdurulması ve iptal istemiyle dava açtı.

Davacı öğrenci, doğru cevabı değiştirilen 23. matematik sorusunun tüm adaylar açısından iptal edilmesi gerektiğini öne sürdü.

GÖZLER MAHKEMEDEN ÇIKACAK KARARDA

Açılan davayla birlikte binlerce üniversite adayı ve velinin gözü yargı sürecine çevrildi. Uzmanlar, bu tür durumlarda genellikle “iptal” yönünde eğilim gösterildiğini belirtiyor.

Mahkemenin ilk aşamada ÖSYM'den savunma isteyeceği, ardından akademisyenlerden oluşacak bilirkişi heyetinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda dosyayı değerlendireceği öğrenildi.