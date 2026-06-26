YKS'de soruları yapay zekaya çözdürdü! Sınav çıkışı yakalandı

İstanbul Çekmeköy’de 21 Haziran’da yapılan YKS'nin AYT oturumunda cep telefonuyla giren Mustafa Eren K. hakkında soruşturma başlatıldı. Sınavda yapay zekâ kullanarak soruları çözmeye çalıştığı belirlenen Mustafa Eren K. tutuklandı.

20 yaşındaki Mustafa Eren K., görevlilerin üst aramasında fark edilmeyen cep telefonunu sınav salonuna soktu. Sınav sırasında AYT Fen Bilimleri kitapçığındaki bazı sayfaların fotoğrafını çekerek ChatGPT uygulamasında cevap aramaya çalıştı.

Sınav süresi bittikten sonra salondan çıkmak isteyen Mustafa Eren K., görevliler tarafından durduruldu. Yapılan üst aramasında cep telefonu bulundu. Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 2 Nolu Genel Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Mustafa Eren K., savcılıktaki ifadesinde "Sınava tek başıma gelmem ve emanet bırakabileceğim herhangi bir yer bulamamam nedeniyle cep telefonun internetini kapattım. Sonrasında sessize ve rahatsız etme moduna alarak şortumun içerisine koydum ve içeri girdim. " dedi.

Şüpheli, sınav başladıktan sonra telefonla soruların fotoğrafını çektiğini belirterek "Sınav başladıktan sonra bir anda aklıma yanımda bulunan telefonla soruların fotoğrafını çekerek ChatGPT uygulamasında cevaplarını aratmak geldi. Bu amaçla telefonumu çıkarttım ve AYT Sınav Fen soru kitapçığının 37 ve 39'uncu sayfalarının fotoğrafını çektim" ifadelerini kullandı.

Mustafa Eren K., sınav salonunda iki görevli bulunması nedeniyle telefonu daha fazla kullanmaya çekindiğini söyledi. Sabah'ın haberine göre; Mustafa Eren K. ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Telefonu cebime koyarak sınav sorularını çözmeye devam ettim. Sınav süresi bittikten sonra salondan çıkmak için ayağa kalktığımda salon görevlileri, 'Seni aramamız gerekiyor' diyerek beklememi istediler. Üst aramamda cep telefonunu buldular. Sınava girerken telefonu yanımda götürme amacım kesinlikle kopya çekmek değildi ancak sınav esnasında bir anlık gaflete düşerek böyle bir girişimim oldu. Sınav salonuna cep telefonuyla girdiğim için ve soruların fotoğraflarını çektiğim işin pişmanım"

TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Mustafa Eren K., "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.