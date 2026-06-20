YKS yolunda kahreden kaza: 19 yaşındaki Mehmet Fatih hayatını kaybetti

Gaziantep, YKS sabahı gelen acı haberle sarsıldı. Aylardır hazırlandığı sınava yetişmeye çalışan genç, yolda yaşanan feci kazada yaşamını yitirdi.

KAVŞAKTA TIR İLE ÇARPIŞTI

Kaza, sabah saatlerinde Karkamış ilçesi kırsal Soylu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. YKS'nin ilk oturumuna girmek üzere Nizip ilçesine doğru hareket eden Mehmet Fatih İnal (19) yönetimindeki 34 RN 5735 plakalı otomobil, kavşakta Ahmet A. idaresindeki 27 AVU 764 plakalı TIR ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Mehmet Fatih İnal ile yanındaki akrabası Ahmet İnal ağır yaralandı.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı iki genç, ambulanslarla Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

19 yaşındaki üniversite adayı Mehmet Fatih İnal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sınav sırasına oturmayı hayal ederken hayata gözlerini yuman gencin acı haberi ailesini yasa boğdu.

BİR GENCİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada ağır yaralanan diğer yolcu Ahmet İnal'ın ise hastanedeki kritik tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik güçleri, kazanın ardından TIR sürücüsü Ahmet A.’yı ifadesini almak üzere karakola götürürken, feci kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (DHA)