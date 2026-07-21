YKS sonuçları bugün açıklanabilir mi?

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın gözü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları, ÖSYM tarafından adayların erişimine açılacak.

Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Resmî takvime göre sonuçların 22 Temmuz'da açıklanması beklenirken, geçmiş yıllardaki uygulamalar nedeniyle sonuçların planlanan tarihten önce ilan edilebileceği yönündeki beklentiler de 21 Temmuz'a dikkat çekiyor.

Önceki yıllarda da benzer örnekler yaşanmıştı. 2021 ve 2024 yıllarında YKS sonuçları, duyurulan takvimden daha erken açıklanırken, 2025 yılında da sonuçlar beklenen 22 Temmuz tarihi yerine 19 Temmuz'da ilan edileerk adaylarla üç gün önce paylaşılmıştı.

TERCİH KILAVUZU SONUÇLARLA BİRLİKTE YAYIMLANACAK

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu'nu da erişime açacak. Kılavuzda üniversitelerin kontenjanlarının yanı sıra, bir önceki yılın taban ve tavan puanları, başarı sıraları, özel koşullar, akreditasyon bilgileri ve tercih sürecine ilişkin ayrıntılar yer alacak.

Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek. Tercih süreci boyunca adaylar, tercih listelerinde güncelleme ve değişiklik yapabilecek.

BAŞARI SIRASI ŞARTLARININ DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Geçtiğimiz yıl uygulanan başarı sırası şartlarının bu yıl da büyük ölçüde korunması öngörülüyor. Buna göre tıp programları için sayısal puan türünde ilk 50 bin, diş hekimliği için 80 bin, eczacılık ve hukuk için 100 bin, mimarlık için 250 bin, mühendislik ve öğretmenlik programları için ise 300 bin başarı sırası şartının sürmesi bekleniyor.

Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından tercih kılavuzunu dikkatle inceleyerek puan, başarı sırası ve kontenjan bilgilerini değerlendirecek; tercihlerini belirtilen takvim doğrultusunda ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden yapabilecek.