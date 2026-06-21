YKS maratonunda ikinci gün

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci ve son günü bugün yapılacak oturumlarla tamamlanacak.

Dün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) ardından adaylar bugün Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ter dökecek. AYT saat 10.15'te başlayacak, günün son oturumu olan YDT ise saat 15.45'te uygulanacak.

1,6 MİLYONDAN FAZLA ADAY AYT'DE YARIŞACAK

AYT kapsamında adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden toplam 160 soru yöneltilecek. Sınav için adaylara 180 dakika süre tanınacak.

Bu oturuma 1 milyon 627 bin 960 adayın katılması beklenirken, sınav ülke genelinde 4 bin 400 bina ve 86 bin 761 salonda gerçekleştirilecek.

YDT BEŞ FARKLI DİLDE UYGULANACAK

YKS maratonunun son aşaması olan YDT'de adaylar Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde sınava girecek. Saat 15.45'te başlayacak sınavda 80 soru sorulacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek.

Toplam 203 bin 639 adayın başvurduğu YDT'de en yoğun katılım İngilizce alanında gerçekleşti. İngilizce için 195 bin 51, Arapça için 4 bin 178, Almanca için 2 bin 550, Rusça için 941 ve Fransızca için 919 aday başvuru yaptı.

KAPILAR SINAVDAN 15 DAKİKA ÖNCE KAPANACAK

ÖSYM, adayları sınav saatleri konusunda bir kez daha uyardı. Buna göre AYT için saat 10.00'dan, YDT için ise 15.30'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.

Adayların sınava giriş belgeleriyle birlikte fotoğraflı kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Kimliğini kaybeden ya da kimlik bilgilerinde eksiklik bulunan adaylar için nüfus müdürlükleri bugün 07.00 ile 15.30 saatleri arasında hizmet verecek.

SONUÇLAR TEMMUZ AYINDA AÇIKLANACAK

Milyonlarca adayın beklediği YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açılması planlanıyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından üniversite tercih süreci başlayacak.