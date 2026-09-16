YKS ek tercihleri için geri sayım başladı! İşte tarih ve saat

ÖSYM, 2026-YKS ek yerleştirme tercih işlemlerinin 17 Eylül’de başlayacağını duyurdu. Adaylar, tercihlerini 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilecek.

TERCİHLER 17 EYLÜL SAAT 16.00’DA BAŞLAYACAK

ÖSYM’nin açıklamasına göre 2026 YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "2026 YKS sonuçlarına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Adaylar, 2026-YKS ek yerleştirme için tercihlerini, 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 17 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00'da başlayacak ve 21 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir" denildi.

ÖSYM’DEN KILAVUZ UYARISI

Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuz'u dikkatle incelemesi ve tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerektiği hatırlatılarak, "Ek yerleştirme işlemleri, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2026-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. (DHA)