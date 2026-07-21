YKS birincileri nereden çıktı? Kabataş Erkek Lisesi damga vurdu
ÖSYM'nin açıkladığı 2026 YKS sonuçlarıyla Türkiye birincileri de belli oldu. Farklı puan türlerinde zirveye çıkan öğrenciler arasında Kabataş Erkek Lisesi dikkat çekti. İşte YKS'de birinci olan öğrencilerin listesi...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) açıkladığı 2026 YKS sonuçları milyonlarca adayın heyecanını sona erdirirken, Türkiye birincileri de belli oldu. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavda farklı puan türlerinde zirveye çıkan öğrenciler büyük başarı elde etti.
Sonuçlarla birlikte en çok konuşulan okul ise Kabataş Erkek Lisesi oldu. İstanbul'un köklü eğitim kurumlarından biri olan okul, hem TYT hem AYT hem de Yabancı Dil Testi'nde çıkardığı birincilerle dikkat çekti.
2026 Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrenciler şunlar oldu:
İlker Uyanıker – Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Abdullah Uslu – Eskişehir Fatih Fen Lisesi
Miraç Koşar – Şanlıurfa Fen Lisesi
Doğa Erdemir – Kadıköy Anadolu Lisesi
Şerif Efe Dartar – Kabataş Erkek Lisesi
Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) ise farklı puan türlerinde Türkiye birincileri şöyle sıralandı:
Sayısal: Şerif Efe Dartar – Kabataş Erkek Lisesi
Sözel: Enes Salahaddin Coşkun – Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
Eşit Ağırlık: Tuğsem Bahar – Kabataş Erkek Lisesi
YDT'de de farklı dillerde Türkiye birincileri açıklandı.
Almanca: Eylül Uyar – Kabataş Erkek Lisesi
Arapça: Ammar Moataz Mohamed Ibrahim Mahmoud – Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
Fransızca: Sena İlhan – Açık Öğretim Lisesi
İngilizce: Doğa Erdemir – Kadıköy Anadolu Lisesi
Rusça: Ela Demirel – Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi (AA,DHA)