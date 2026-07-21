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Sonuçlarla birlikte en çok konuşulan okul ise Kabataş Erkek Lisesi oldu. İstanbul'un köklü eğitim kurumlarından biri olan okul, hem TYT hem AYT hem de Yabancı Dil Testi'nde çıkardığı birincilerle dikkat çekti.