YKS açıklandı öğrencileri sevindirecek haber bakanlıktan geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ilgili kuruluşu olan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) aracılığıyla Araştırma Burs Programları başlatacağını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile lisans düzeyinden doktora sonrasına kadar uzanan bu büyük destek programının ilk çağrısını kamuoyuyla paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

STRATEJİK ALANLARI SEÇEN 300 ÖĞRENCİYE BURS

Bakan Bayraktar, "2026 YKS sonuçlarının gençlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Emek veren, hayallerinin peşinden kararlılıkla yürüyen tüm gençlerimizi yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatlarında başarılar diliyorum. Bu vesileyle gençlerimizi üniversite eğitimlerinin ilk gününden itibaren destekleyeceğimiz TENMAK Lisans Bursu Programı çağrımızı başlatıyoruz. Program kapsamında enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi stratejik alanlarda lisans eğitimine başlayan, 2025 veya 2026 YKS başarı sıralamasına göre yerleşen 300 öğrencimize, eğitimleri boyunca akademik danışmanlık desteğiyle birlikte aylık 13 bin 750 TL başarı bursu sağlayacağız" dedi.

BAŞVURU SÜRECİ VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Burs fırsatından yararlanmak isteyen öğrenciler için başvuru takvimi de netleşti. Adaylar, başvurularını 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında TENMAK Destek Sistemi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek. Başvuru süreci, "(https://girisimci.tenmak.gov.tr/burs)" adresi üzerinden yürütülecek olup, öğrencilerden lisans kayıt belgesi ile YKS başarı sıralamasını gösteren belgeler talep edilecek. Değerlendirme aşamasında, adayların yerleştikleri programdaki YKS sıralamaları dikkate alınacak ve her bölüm için ayrılan özel kontenjanlara göre bursiyerler belirlenecek. Her lisans programına ayrılan burs kontenjanı ile değerlendirme usul ve esaslarına ilişkin ayrıntılar başvuru ilanında duyurulacak.

ARAŞTIRMA EKOSİSTEMİNE NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI

Söz konusu burs programı ile başarılı öğrencilerin üniversite eğitimlerinin ilk yılından itibaren araştırma ekosistemine kazandırılması; enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi Türkiye'nin stratejik öneme sahip alanlarında nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sunulması amaçlanıyor. Gençlerin bilim ve teknoloji alanlarında kariyer yapmalarını teşvik etmesi öngörülen programın, Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesine de önemli bir katkı sağlaması hedefleniyor. Program kapsamında ayrıca, her bir bursiyere alanında uzman danışmanlar atanacak. Böylece, öğrencilere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının faaliyet alanlarında kariyer fırsatları da sunulacak. Programın kapsamı gelecek yıldan itibaren daha da genişletilerek lisans 3 ve 4’üncü sınıf ve sonrası için de burs çağrıları açılacak. (DHA)