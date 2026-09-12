Yine Yıldızlar SSS Holding yine aynı senaryo! 4 aydır maaş alamayan işçiler isyan etti

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki işletmelerde çalışan işçiler, ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı.

4 AYDIR ÜCRETLERİNİ ALAMAYAN MADENCİLER İSYAN ETTİ

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre, Yozgat'ta yer alan Rasih ve İhsan işletmelerinde çalışan madenciler 4 aydır ücretlerini alamıyor.

Geçtiğimiz ay holding yetkililerinin "Tüm işçi haklarını ödedik" yönündeki açıklamasına rağmen ödemelerini alamadıklarını belirten işçiler, işletme önünde toplanarak duruma tepki gösterdi.

İşletme önünde düzenlenen eylemde konuşan bir madenci "Patron 40 milyonluk arabayla gezerken ben mazot parasını düşünüyorum. Böyle saçma şey mi olur?" diyerek içinde bulundukları durumu özetledi.

GİRESUN'DA DA AYNI SENARYO

Söz konusu mağduriyetin holdinge bağlı diğer işletmelerde de yaşandığı bildirildi. Giresun'da faaliyet gösteren Nesko Madencilik bünyesindeki işçilerin de 4 aydır ücretlerini alamadıkları öne sürüldü.