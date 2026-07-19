Yine Yıldızlar Holding yine maaşları ödenmeyen işçiler: Tarih verdiler bakanlığa yürüyeceğiz dediler

SSS Yıldızlar Holding'e bağlı bir maden işletmesinde daha işçiler, ödenmeyen maaş ve tazminatları için eylem başlattı.

Elazığ'ın Maden ilçesindeki ETİ Gümüş işletmesinde işçilerin haklarını almak için başlattıkları eylemler ikinci gününde de sürerken madenciler, talepleri karşılanmadığı takdirde 24 Temmuz'da Ankara'ya yürüyüş başlatacaklarını bildirdi.

TARİH VERDİLER 'BAKANLIĞA YÜRÜYECEĞİZ' DEDİLER

İşletme önünde protestolarına devam eden işçilerden Mehmet Tufan, emekli olmasına rağmen haklarını alamadığını belirterek, sürecin çözülmemesi durumunda Ankara yürüyüşünü başlatacaklarını ifade etti. Tufan, "Maden Yıldızlar Holding’de 2017'de işbaşı yaptım, 2019'da emekli oldum. 2020'de de çıkışımız verildi. Daha doğrusu ücretsiz izne çıkarıldık. Tazminatımızı alamadık, içerideki maaşlarımızı alamadık. Bütün arkadaşlarımız mağdur durumda. Yetkililerden mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bu ayın 24'üne kadar bekleyeceğiz, 24'ünde gerekirse Ankara'ya kadar yürüyeceğiz." dedi.

Sondaj işçisi Necati Deniz ise emekli olduğunu ve tazminatını alamadığını anlatarak şunları söyledi:

"Ben de bu hakkımı almak için gerekirse 24'üne kadar burada yatıp kalkacağım. Benim çocuklarımın hepsi mağdur durumda. Bizim memleketimize Yıldızlar Holding geldiği zaman yakıp yıktılar, dinamit patlattılar. Memleketi yok ettiler, 'memleket sahipsizdir' dediler. Biz memleketimize sahip çıkıyoruz. Ellerimizle her şeyimizi bu memlekette katır sırtıyla yaptık. Memleketimizi Seyfettin Yıldız'a hibe etmiyoruz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da dinlesin, bize destek versin. Memleketimizi yok etti; hakkımızı, hukukumuzu versin. Biz devletimize karşı çıkmıyoruz."

"45 DERECE SICAKLIKTA HAKKIMIZI ARIYORUZ"

Bir başka fabrika işçisi de 10 Nisan'da işten çıkarıldığını bildirerek, kapıya kilit vurulduğunu ve insanların sorgusuz sualsiz evlerine gönderildiğini söyledi. Aynı işçi, "Hiçbir hakları verilmedi bu insanlara. Yazık, günah. Buradan İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Bu zulüm nedir? Bu ülkenin başka derdi yok mu? Başka sıkıntısı yok mu? Şu insanlara yazık. 45 derece sıcaklıkta bu insanlar burada toplanmış, 3-5 kuruş parası için direniyor." diye konuştu.

İşçi Mehmet Altındağ ise krizin sadece kendilerini değil, tüm ilçe esnafını etkilediğini belirterek, "Özellikle Maden ilçemiz için gerçekten büyük bir kayıp. Biz mağdur durumdayız. 2020’den beri burada çalışmaktaydım. 2025'te zoraki bizi işten çıkardılar. Maden esnafı da bizim arkadaşlarımız da mağdur durumda. Şu an büyük sıkıntıdayız." dedi.

SENDİKA AVUKATININ AÇIKLAMASI

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası avukatı Lütfi Sabri Batı da madencilerin haklarını gasbedenleri çok eskiden beri tanıdıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Daha geçen aydan tanıyoruz. Doruk Madencilik'teki hakikat neyse, buradaki de o; bunu biliyoruz. Tüm kamuoyuna da bunu tekrar tekrar soruyoruz. Yıldızlar SSS Holding, ülkenin dört bir yanında emekçilerin, madencilerin maaşlarına, tazminatlarına, sigorta primlerine çökerek zengin oluyor. Seyfettin Yıldız cebini, madenciye vermediği parayla dolduruyor. Burada madenci arkadaşlarımızın kimi 2010'dan, kimi 2020'den beri devam eden hakları, tazminat hakları yok sayılarak madene kilit vurulup herkes ücretsiz izne yollanmış. Bir kısmı zorla işten çıkartılmış, bir kısmı da işten çıkmak zorunda bırakılarak terk edilmiş. 11 yıldır işleyen madeni kapatıp gitmişler. Neden? İşçiye parasını ödememek için. Neden? Seyfettin Yıldız daha zengin olsun diye. Neden? Çünkü Seyfettin Yıldız büyük bir balina. Bizi bırakıp gittiği, görmezden geldiği, böcek yerine koyduğu zaman bu durum Seyfettin Yıldız'ın yapabileceği normal bir şey gibi algılanıyor."

"TÜRKIYE’DE BELKI 20 BİN MADENCİ BUNLAR YÜZÜNDEN AYNI HALDE"

"Biz bunu kabul etmiyoruz. Belki 20 bin madenci bunlar yüzünden aynı halde. Bunun sonlandırılması, Elazığ Maden’deki ETİ Gümüş işletmesinde çalışmış ve çalışan madencilerin haklarının derhal ödenmesi için Seyfettin Yıldız'a 23 Temmuz'a kadar süre veriyoruz. O zamana kadar bu haklar ödendi, ödendi; biz buradayız. Eğer ödenmezse geleceğiz ve o Yıldızlar Holding önünde söke söke alacağız, madencilerin hakkına sahip çıkacağız."

Maden işçileri, talepleri karşılanmadığı takdirde 24 Temmuz'da Ankara'ya doğru yürüyüşe geçeceklerini yineledi.

AYNI HOLDİNGE BAĞLI DORUK MADEN'DE DE İŞÇİLER HAKLARI İÇİN BAKANLIĞA YÜRÜMÜŞTÜ

SSS Yıldızlar Holding'e bağlı bir diğer maden işletmesi olan Doruk Maden'de de işçiler, tazminatları ve ödenmeyen ücretleri için direniş başlatmıştı. Haftalarca süren eylemin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı devreye girmiş ve madencilerin ücretleri hesaplarına yatırılmıştı. (ANKA)