Yine motosikletli saldırganlar: Galeriye silahlı saldırı kameraya yakalandı

Adana’nın Seyhan ilçesinde bulunan Oto Galericiler Sitesi’nde sabah saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. Motosikletle gelen ve kask taktığı görülen bir şüpheli, bir iş yerini ve önünde bulunan araçları hedef aldı.

Olay, 21 Haziran günü saat 05.30 sıralarında Yeşiloba Mahallesi’ndeki Oto Galericiler Sitesi’nde yaşandı. İddiaya göre motosikletli saldırgan, iş yerinin önüne gelerek tabancayla peş peşe ateş etti.

Açılan ateş sonucu kurşunlar iş yerinin cephesine ve park halindeki bazı otomobillere isabet etti. Saldırının ardından şüpheli, motosikletiyle hızla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.