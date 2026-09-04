Yıllardır aranıyordu! İstanbul’da saklanıyor gibi yaptı Kırıkkale’de yakayı ele verdi

Kırıkkale’de çeşitli suçlardan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2023 yılında cezaevinden firar eden A.M., İstanbul’da farklı otellerde konaklıyormuş izlenimi vermesine rağmen Kırıkkale’de annesinin evinde yakalandı.

İSTANBUL’DA İZ BIRAKTI, KIRIKKALE’DE SAKLANDI

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, 2023 yılında cezaevinden firar eden ve yaklaşık 3 yıldır aranan A.M.’nin İstanbul’da farklı otellere kayıt yaptırdığı belirlendi. Yapılan incelemelerde firari hükümlünün aslında Kırıkkale’de bulunduğu tespit edildi. Ekipler, A.M.’nin Yahşihan ilçesinde annesinin evinde saklandığını belirledi.

ANNESİNİN EVİNE OPERASYON

Firari hükümlünün bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.M.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" başta olmak üzere çeşitli suçlardan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M.’nin, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi. (DHA)