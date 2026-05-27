Yıllar geçiyor, bu görüntüler değişmiyor! Sokak ortasında kaçak kesim manzaraları...

Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde, kaçak kurban kesenlere ceza geldi. Yol kenarları, parklar, ara sokaklar, boş arsalar ve site önlerinde kurban kesenler kameralarla görüntülendi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim merkezlerinde sıra beklemek istemeyenler, farklı alanlarda kaçak kurban kesti. O görüntüler kameralara yansırken, tespit edilen bölgelere zabıta ekipleri tarafından ceza kesildi.

YOL KENARINDA KURBAN KESTİLER

İstanbul Sultangazi'de, vatandaşlar yol kenarı ve parklarda kurban kesti. O anlar havadan görüntülendi.

Kurban kesim merkezlerinde oluşan yoğunluğu yaşamak istemeyenler, farklık yollarla kesim yapmak istedi. Bazı kişiler yol kenarları, park gibi alanlarda kurbanlarını kesip, daha sonra naylon sererek etleri bölüştü ve alandan ayrıldı.

Vatandaşlar kurbanlıklarını kamyonetlerle alanlara getirdi. Ardından ağaç altlarında kesim yaptı, daha sonra yerlere serdikleri naylonların üzerinde etleri parçalara ayırdılar.

Tamamen hijyenden uzak bir şekilde yapılan kesimin ardından vatandaşlar, etleri poşetlere koydu ve oradan ayrıldı.

KAÇAK KESİM YAPANLARA CEZA

Esenyur'ta da bayramın ilk gününde çok sayıda noktada kaçak kurban kesimi yapıldı. Sokak araları, boş arsalar ve site önlerinde kesim yapanlar kameralara yansıdı, zabıta ekipleri tespit ettikleri kişilere ceza uyguladı.

Esenyurt'ta sabah erken saatlerden itibaren bazı kişiler kurbanlarını kurban kesim alanları yerine sokak aralarında, boş arsalarda ve bina önlerinde kesti. İlçenin farklı mahallelerinde bulunan bazı vatandaşların hijyen kurallarına uymadan kesim yaptığı görüldü.

Zabıta ekipleri ilçe genelinde denetim yaparak kaçak kesim yapan noktalara müdahale etti, bin 700 lira ceza yazdı. Zabıta ekiplerinin kaçak kesim yapılan bölgelerde çalışmalarının gün boyu süreceği öğrenildi. (DHA)

