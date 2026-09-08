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Halk TV Türkiye Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı: Bekçiler coplarla müdahale etti!

Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı: Bekçiler coplarla müdahale etti!

İzmir'de sahne alan Yıldız Tilbe’nin konserinde ortalık bir anda karıştı. Kalabalık arasında çıkan kavgaya bekçiler coplarla müdahale ederken, o anlar kameralara yansıdı.

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İzmir'de düzenlenen 95. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın üçüncü gününde sahne alan Yıldız Tilbe, Kültürpark'ı dolduran binlerce kişiye konser verdi. Ancak konser sırasında kalabalığın içinde çıkan kavganın ardından ortalık karıştı.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın en yoğun akşamlarından biri Yıldız Tilbe konseriyle yaşandı. Sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Tilbe'nin konseri sırasında kalabalık içerisindeki bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar birbirine girdi. Yaşanan kavga, çevredeki vatandaşlar arasında da paniğe neden oldu.

Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı: Bekçiler coplarla müdahale etti! - Resim : 1

BEKÇİLERDEN COPLU MÜDAHALE

İzmir'in Nabzı tarafından paylaşılan görüntülerde, kavganın büyümesi üzerine konser alanına bekçiler geldi. Bekçilerin coplarla müdahale ettiği olayda kavgaya karışan kişiler konser alanından çıkarıldı.

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O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak gündem oldu. Kavganın çıkış nedenine ilişkin ise bir bilgi paylaşılmadı.

Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı: Bekçiler coplarla müdahale etti! - Resim : 3

KONSER DEVAM ETTİ

Kısa süreli gerginliğe rağmen Yıldız Tilbe'nin konseri kesilmedi. Ünlü sanatçı, kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranına sevilen şarkılarını seslendirmeye devam etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yıldız Tilbe Konser
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