Yıldırım isabet eden apartmanda yangın çıktı

Kütahya'da yıldırım isabet etmesi sonucu 9 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, 30 Ağustos Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Şiddetli yağış sırasında apartmanın çatısına yıldırım düşmesi üzerine yangın çıktı. Çatıdan yükselen yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, tedbir amacıyla apartmanda yaşayanları tahliye ederken, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı da müdahale sırasında kısa süreliğine araç trafiğine kapatıldı.

İtfaiye ekipleri, olay yerine sevk edilen merdivenli aracın yetersiz kalması nedeniyle binanın iç kısmından müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, çevreye yayılmadan söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangın nedeniyle apartmanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. (AA-DHA)