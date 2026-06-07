Yılanın başını ezip, çakıyla kestiler: Mendil satıcısı da yaralandı!

Adana'da serinlemek amacıyla Seyhan Nehri'ne giren bir grup genç, sudan çıkardıkları bir yılanı ayaklarıyla ezip çakıyla keserek öldürdü. Olay esnasında kendilerine yardım etmek isteyen bir mendil satıcısını da kazara çakıyla ayağından yaralayan gençler, yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

KAÇMAYA ÇALIŞAN YILANI YENİDEN YAKALADILAR

Olay, Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için Seyhan Nehri'ne giren gençler, suyun içinde bir yılan olduğunu fark edince kıyıya yöneldi. Kendilerine doğru gelen yılanı kuyruğundan yakalayan grup, hayvanı sudan dışarı çıkardı.

Gençlerin elinden kurtularak bölgeden uzaklaşmaya çalışan yılan, gençler tarafından yeniden yakalandı.

YILANI ÖLDÜRMEK İSTERKEN MENDİL SATICISINI YARALADI

Yılanın sudan çıkarıldığı esnada, nehir kıyısında kağıt mendil satışı yapan bir kişi yılanın başına ayağıyla bastı. Bu sırada gençlerden biri, yılanın başını kesmek amacıyla çakısını çıkardı. Ancak genç, elindeki çakıyla peçete satan kişiyi kazara ayağından yaraladı.

ÖNCE EZDİLER, SONRA ÇAKIYLA KESTİLER

Kaçmaya çalışan yılanı tekrar yakalayan gençler, hayvanı önce ayaklarıyla başından ezdi, ardından yanlarındaki çakıyla keserek öldürdü. Gruptaki gençlerden biri, yılanın öldürülme anlarını cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. (DHA)