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Halk TV Türkiye Yıkımı yapılan apartman yan binaya devrildi: Şikayet ettik ama dinleyen olmadı

Yıkımı yapılan apartman yan binaya devrildi: Şikayet ettik ama dinleyen olmadı

İstanbul Esenyurt'ta kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına başlanılan bina, yandaki apartmanın üzerine devrildi. Hasar oluşan binada oturan bir vatandaş, daha önce şikayette bulunduklarını ancak herhangi bir önlem alınmadığını belirtti.

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Yıkımı yapılan apartman yan binaya devrildi: Şikayet ettik ama dinleyen olmadı

İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamına alınan bir bina daha, yıkım çalışmaları esnasında çevresinde zarara yol açtı.

Saat 13.30 sularında Hürriyet Mahallesi Üveyik Sokak'ta kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı gerçekleştirilen apartman devrilerek, yan tarafta bulunan 3 katlı binanın ikinci ve üçüncü katına zarar verdi.

Yıkımı yapılan apartman yan binaya devrildi: Şikayet ettik ama dinleyen olmadı - Resim : 1

Hasar oluşan dairelerdeki bazı salon, balkon ve yatak odalarının duvarlarının bir kısmı yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yıkımı yapılan apartman yan binaya devrildi: Şikayet ettik ama dinleyen olmadı - Resim : 2

Binadaki vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edildi.

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"ŞİKAYET ETTİK AMA DİNLEYEN OLMADI"

Hasar oluşan binada oturan Berat Yörük, yıkılan bina ile ilgili şikayetlerini söylediklerini ancak herhangi bir önlem alınmadığını şu ifadelerle anlattı:

"Küçük kardeşlerim vardı dışarıda onlar oyun oynuyordu. Komşularımız ile beraber uyarmamıza rağmen iş makinesi operatörüne 'Yavaş yapın' dedik. Bina sabah sallanıyordu, kaç kere söyledik dinlemediler bizi."

Yıkımı yapılan apartman yan binaya devrildi: Şikayet ettik ama dinleyen olmadı - Resim : 4

"OPERATÖR KAÇIP GİTTİ"

"En son bizim binaya vurdular. Üstümüzü bile giyemedik, zar zor kaçtık. Oraya gittim üzerime yürüdüler, küfür ettiler bana. Yan binayı da sayarsak 6 daire zarar gördü. Kepçeyle önce bizim katımıza, daha sonra yan binamıza vurdular. Aşağı indik, tepki gösterdik. Operatör kaçıp gitti." (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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