Yıkımı yapılan apartman yan binaya devrildi: Şikayet ettik ama dinleyen olmadı

İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamına alınan bir bina daha, yıkım çalışmaları esnasında çevresinde zarara yol açtı.

Saat 13.30 sularında Hürriyet Mahallesi Üveyik Sokak'ta kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı gerçekleştirilen apartman devrilerek, yan tarafta bulunan 3 katlı binanın ikinci ve üçüncü katına zarar verdi.

Hasar oluşan dairelerdeki bazı salon, balkon ve yatak odalarının duvarlarının bir kısmı yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Binadaki vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edildi.

"ŞİKAYET ETTİK AMA DİNLEYEN OLMADI"

Hasar oluşan binada oturan Berat Yörük, yıkılan bina ile ilgili şikayetlerini söylediklerini ancak herhangi bir önlem alınmadığını şu ifadelerle anlattı:

"Küçük kardeşlerim vardı dışarıda onlar oyun oynuyordu. Komşularımız ile beraber uyarmamıza rağmen iş makinesi operatörüne 'Yavaş yapın' dedik. Bina sabah sallanıyordu, kaç kere söyledik dinlemediler bizi."

"OPERATÖR KAÇIP GİTTİ"

"En son bizim binaya vurdular. Üstümüzü bile giyemedik, zar zor kaçtık. Oraya gittim üzerime yürüdüler, küfür ettiler bana. Yan binayı da sayarsak 6 daire zarar gördü. Kepçeyle önce bizim katımıza, daha sonra yan binamıza vurdular. Aşağı indik, tepki gösterdik. Operatör kaçıp gitti." (DHA)