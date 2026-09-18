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Yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldular! Ölüm saniyelerle teğet geçti

Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü şekilde yıkımı yapılan 4 katlı bina çöktü. Çöken katlar, hemen yandaki bir mobilya mağazasının duvarını yıktı. Çökme sırasında, 2 kadın 1 çocuk son anda kurtulurken o anlar kameraya yansıdı.

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Yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldular! Ölüm saniyelerle teğet geçti

Avcılar Üniversite Mahallesi Hilal Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında dün sabah saatlerinde yıkımına başlandı. Yıkım çalışması devam ettiği sırada bina gürültü ile bitişiğinde bulunan mağazanın olduğu yöne doğru çöktü.

Yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldular! Ölüm saniyelerle teğet geçti - Resim : 1

Çökmenin etkisiyle bitişikteki mobilya mağazanın duvarı yıkıldı. Mağazadaki bazı ürünlerde hasar oluştu.

Yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldular! Ölüm saniyelerle teğet geçti - Resim : 2

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BİNANIN ÇÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Binanın çöktüğü anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çöken binanın yanından çok kısa süre önce çocuklu 2 kadının geçtiği, şans eseri savrulan beton parçalarının onlara isabet etmediği görüldü.

Yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldular! Ölüm saniyelerle teğet geçti - Resim : 4

Yıkım çalışmasının kontrolden çıkarak binanın çökmesine neden olması üzerine polis ve Avcılar Belediyesi ekipleri gelerek inceleme yaptı ve tutanaklar hazırladı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. (DHA)

Yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldular! Ölüm saniyelerle teğet geçti - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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