Yetkisiz çakar kervanına Diyanet Vakfı Müdürü de katıldı

Trafikte çakar kullanma tartışmaları, daha önce Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı ve Emin Pazarcı’nın avukat kızının çakarlı araçta verdikleri pozlarla gündeme gelmişti. Bu tartışmalar sürerken, sivil toplum kuruluşu statüsündeki Türkiye Diyanet Vakfı’nın Genel Müdürü İzani Turan’ın da vakfa ait sivil plakalı araçta çakar kullandığı tespit edildi.

TDV KAYNAKLARI: “TRAFİĞİ AKSATMAMAK AMACIYLA”

TDV kaynakları, Turan’ın çakarlı aracı yalnızca devlet toplantılarına katılırken ya da şehirlerarası yollarda trafiği aksatmamak amacıyla kullandığını belirtti. Normalde yetkisi olmayanların çakar kullanması halinde 173 bin TL ceza uygulanması gerekiyor.

MAAŞ VE İMKAN TARTIŞMALARI

Sözcü'nün haberine göre TDV Genel Müdürü Turan’ın aldığı maaşlar ve yararlandığı imkanlar da tartışma konusu oldu. Turan’ın, vakfa ait lojmanda ikamet ettiği öğrenildi. Bursa İl Müftülüğü görevinden emekli olduktan sonra 2021 yılında TDV Genel Müdürlüğü’ne atanan Turan’ın, hem emekli il müftüsü maaşı aldığı hem de vakıftaki genel müdürlük görevi nedeniyle ayrıca ücret aldığı belirtildi.

Vakfın gelirlerinin önemli bölümünün bağışlar, vekaletle kurban organizasyonları, hac ve umre faaliyetlerinden oluştuğu biliniyor.