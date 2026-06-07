Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi Ahmet Mekin'den butlan yorumu: Bu yaşatılanlar Amerikan programı

Halk TV'de hafta sonu reyting rekorları kıran ve bir hafta sonu klasiğine dönen Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar programında bu hafta adres Balıkesir Erdek oldu. Programın konuğu özellikle Selvi Boylum Al Yazmalım filminin usta oyuncusu, Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden 95 yaşındaki Ahmet Mekin oldu.

Mekin bu programda CHP'deki mutlak butlan kararı; Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Trump hakkında konuştu. Özel'in başarılı olmasından bahseden Mekin, Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken Türkiye'de yaşananların Trump'tan bağımsız olmadığından bahsetti.

"BU YAŞANANLAR AMERİKAN PROGRAMI"

Mekin, önde giderken CHP'ye yaşatılanların Amerikan programı içerisinde olduğunu, her şey güzel giderken bu yaşananları üzücü bulduğunu kaydetti.

1951'DEN BU YANA CHP ÜYESİ

Mekin, Menderes döneminde yaşadıklarının ardından protesto olarak 1951 yılında CHP'ye üye olduğunu söyledi. 1980 yılında politik olarak yasaklandığını kaydeden Mekin, komünistlikle suçlandığını söyleyip, hakimin 'komünist misin sen?' diye sorduğu soruya şu şekilde yanıt verdiğini kaydetti:

" Valla dedim ki: "Ben komünist olamadım bir türlü. Niye? Ekonomi bilgim yeterli değil, felsefe bilgim yeterli değil. Bunları anlayabilmem, Marx'ı anlayabilmem için bunlar gerekli bana. E ben bunları bilmiyorum doğru dürüst." Ben o zaman nasıl komünist olayım? Olamadım yani. İstiyorum ama olamadım. Kafam almadı yani. Velhasıl o damgayı yedik. O gün bugün de işte o çevrelerde hala komünist diyorlar. Desinler yani ne olacak, ülke için böyle diyorlarsa desinler. Ülke için canımız feda, ne olacak yani."

CHP'LİLERE SİTEMİNİ DE DİLE GETİRDİ

Mekin,Türkiye'nin en eski CHP üyesi olduğunu, Önder Sav'ın 1958 yılında CHP'ye girdiğini, kendisinin ise 73 yıllık CHP'li olduğunu söyledi. Sözlerinin devamında birkaç milletvekiline kendisini Özgür Özel'in toplantılarına, konuşmalarına, hatta daha önce Ekrem İmamoğlu'nun toplantılarına götürmesini istediğini ancak bir gelişme olmadığını söyleyip partililere sitemini iletti.

"TRUMP REZİL BİR ADAM"

Sözlerinin devamında Trump'ı 'rezil bir adam' olarak tanımlayan Mekin, Netanyahu'nun da yer aldığı denklemde kendilerinin komünist olduğunu söyledi.

"ÖZGÜR ÖZEL'İ HARİKA BULUYORUM"

73 yıllık CHP'li olan Mekin, partinin şu an içinde bulunduğu durumu da yorumladı. CHP lideri Özel'i 'harika' bulduğunu kaydeden Mekin, Kılıçdaroğlu'nun getirilmesi ile partinin bölünmeye çalışıldığını, bunların da Amerikan projesi olduğunu söyledi:

"Türkiye'nin her yerine, her iline, her ilçesine gitmeye çalışıyor adam ve başarıyor da, gidiyor da. Yapsın. Ama bu arada da bizim ihtiyar Kılıçdaroğlu çıktı, yahu olmayacak bir şey yaptılar, CHP'yi bölmeye çalışıyorlar. Olmaz öyle şey. Olmaz, kesinlikle olmaz. Bakın nereden ne çıkardılar ya.

"AMERİKAN PROGRAMI BUNLAR"

Ama bu tabii ki bizim program değil, yine bu Amerikan programı bunlar. Böyle yönet, bilmem ne yap filan işte bunlar. Yahu CHP ne güzel önde gidiyor, bilmem ne oluyor, şu oluyor bu oluyor filan derken araya bir mutlak butlan diye böyle bir şey çıkardılar, partinin içinde ikilik üçlük çıktı bir de. Herkes bir tarafa gitti. Yani bunlar akıl alacak gibi değil. Ne güzel gidiyordunuz ya, bırakın gidin. Maalesef çok üzücü bir olay, o da üzücü bir olay."

"HER MİTİNGİNE GİDERİM"

Mekin, Özel'in çağırması halinde bir değil her mitingine gideceğini söyledi:

"Gayet tabii, öyle bir tanesine falan değil. Nereyi isterse oraya giderim. Nereyi isterlerse giderim oraya. Ülkem adına yaparım bunu, kendi adıma değil yani, ülkem adına yaparım. Doğruyu bulalım, güzel yaşamaya çalışalım."