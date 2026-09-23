Yenidoğan çetesi soruşturma savcısını tehdit ettiler: Cezaları onandı

İstanbul'da "yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüttüğü sırada Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in tehdit edilmesine ilişkin sanıklara verilen hapis ve beraat kararları onandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi (istinaf), Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesince, tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin'e verilen 5 yıl 6 ay hapis cezasıyla, tutuksuz Aylin Arslantatar hakkında verilen 1 yıl 8 ay cezasını ve 11 sanık hakkında verilen beraate ilişkin kararını açıkladı.

Ceza dairesi, yerel mahkemenin 11 sanık hakkında verdiği beraat kararlarında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını kaydetti. İstinaf, cezaları da beraat kararlarını da onadı.

Tarafların ileri sürdüğü nedenlerin yerinde görülmediği aktarılarak, tüm istinaf başvurularının esastan reddine karar verildi. Ceza Dairesinin oy birliğiyle verdiği karar, Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere alındı.

48 YILDAN 100 YILA KADAR CEZA İSTENMİŞTİ

"Yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in odasına gelen Mustafa Kemal Zengin, dosyanın üzerine gitmemesi için savcıyı tehdit etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 13 sanık hakkında 66 sayfalık iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, Mustafa Kemal Zengin ile Aylin Arslantatar ve Gökhan Güler hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs", "var olan ya da varsayılan suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişiyle birlikte tehdit", "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet", "ruhsatsız silah taşıma ya da bulundurma", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından toplam 48'er yıldan 100 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

İKİ SANIK TOPLAM 7 YIL CEZA ALDI

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Şubat 2026'da tutuklu sanık Zengin ve Yılmaz hakkında kararını açıkladı. Zengin'in "görevi yaptırmamak için direnme" ve müşteki Halil Emre Yılmaz'a yönelik "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarından 5 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Mahkeme heyeti, sanık Aylin Arslantatar'ın, Halil Emre Yılmaz'ın "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirdiği" suçlamasıyla 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Geri kalan sanıklar beraat etti.