Yeniden Refah'tan açıklama: Kılıçdaroğlu “Derhal Kurultay” adımı atarak bu kaosu durdurmalıdır

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Suat Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde polisin tahliye girişimleri ve partililer arasında yaşanan arbedeye ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

YENİDEN REFAH'TAN AÇIKLAMA

Ankara'daki görüntülerin Türkiye’nin demokratik imajına zarar verdiğini belirten Suat Kılıç, "Ankara’da, CHP Genel Merkezi önünde yaşanan arbede Türkiye’ye yakışmıyor… 'İleri demokrasi' iddiasına hiç yakışmıyor! Türkiye’ye de yazık, CHP’ye de" ifadelerini kullandı.

Kılıç, siyasi krizin geldiği boyutun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"KILIÇDAROĞLU “DERHAL KURULTAY” ADIMI ATARAK BU KAOSU DURDURMALIDIR"

Krizin aşılması için çözüm adresini Kemal Kılıçdaroğlu olarak gösteren Kılıç, şu çağrıyı yaptı:

“Sayın Kılıçdaroğlu ‘Derhal Kurultay’ adımını atarak bu kaosu durdurabilir, durdurmalıdır! Türkiye’yi 1946 koşullarına döndürmeye kimsenin hakkı yok.”

Suat Kılıç, “CHP Derhal Kurultay’a, Türkiye Erken Seçime!” diyerek partisinin tutumunu ilan etti.