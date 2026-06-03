Yeniden Refah Partili ismin makam aracı kaza yaptı: Kırmızı ışıktan geçti, 3 kişi yaralandı

Giresun’da kırmızı ışıkta durmayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin’in de içinde yer aldığı makam aracı, kavşakta başka bir otomobille çarpıştı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada 3 kişi yaralandı.

KIRMIZI IŞIKTA DURMAYIP KAVŞAĞA GİRDİ

Olay, Giresun Liman Kavşağı’nda meydana geldi. İçerisinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin’in de bulunduğu, Salih K. idaresindeki 06 RP 202 plakalı makam aracı, kırmızı ışıkta durmayarak kavşağa giriş yaptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE BARİYERLERE SAPLANDI

Makam aracı, o esnada kendisine yeşil ışık yandığı için geçiş yapmakta olan Fatih K. yönetimindeki diğer araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan makam aracı, yol kenarındaki demir bariyerlere saplanarak durabildi.

GEZGİN DAHİL 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Meydana gelen kazada, araçta yolculuk eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin ile birlikte sürücü Salih K. ve Serkan S. yaralandı.

Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralılar, tedbir amacıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.

KAZA ANI KAMERALARDA

Feci kaza anı, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, makam aracının süratle kavşağa girdiği, yeşil ışıkta geçen araçla çarpışmasının ardından bariyerlere savrulduğu anlar net bir şekilde yer aldı.

Kazayla ilgili ekiplerin başlattığı inceleme devam ediyor.

AYNI KAVŞAKTA DAHA ÖNCE ÖLÜMLÜ KAZA YAŞANMIŞTI

Öte yandan kazanın gerçekleştiği Liman Kavşağı'nda, daha önce 23 Mayıs tarihinde 3'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişinin yaşamını yitirdiği büyük bir kazanın daha meydana geldiği öğrenildi. (ANKA)