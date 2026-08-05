Yeniçağ Gazetesi imtiyaz sahibi Ahmet Çelik’in babası yaşamını yitirdi
Yeniçağ Gazetesi imtiyaz sahibi Ahmet Çelik ve Kemal Çelik’in babası Hacı Ahmet Çelik vefat etti.
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Yeniçağ gazetesi imtiyaz sahibi Ahmet Çelik ve Kemal Çelik’in babası Hacı Ahmet Çelik hayatını kaybetti.
Hacı Ahmet Çelik’in cenazesi, ikindi namazına müteakip Zeytinburnu Merkez Efendi Camii’nden kaldırılacak.
AHMET ÇELİK’İN BABASI HACI AHMET ÇELİK YAŞAMINI YİTİRDİ
Vefat haberini X hesabından duyuran Ahmet Çelik, paylaşımında şunları söyledi:
“Yeniçağ Gazetesi imtiyaz sahibi Ahmet Çelik ve Kemal Çelik’in babası, kıymetli büyüğümüz Hacı Ahmet Çelik vefat etmiştir. Cenazesi yarın (5 Ağustos) ikindi namazına müteakip Zeytinburnu Merkez efendi Camii'nden kaldırılacaktır."
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi