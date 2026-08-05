Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Yeniçağ Gazetesi imtiyaz sahibi Ahmet Çelik’in babası yaşamını yitirdi

Yeniçağ Gazetesi imtiyaz sahibi Ahmet Çelik’in babası yaşamını yitirdi

Yeniçağ Gazetesi imtiyaz sahibi Ahmet Çelik ve Kemal Çelik’in babası Hacı Ahmet Çelik vefat etti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Yeniçağ Gazetesi imtiyaz sahibi Ahmet Çelik’in babası yaşamını yitirdi

Yeniçağ gazetesi imtiyaz sahibi Ahmet Çelik ve Kemal Çelik’in babası Hacı Ahmet Çelik hayatını kaybetti.

Hacı Ahmet Çelik’in cenazesi, ikindi namazına müteakip Zeytinburnu Merkez Efendi Camii’nden kaldırılacak.

Yeniçağ'ın sahibi eski vekili kardeşi bıçakla ağır yaralamıştı! Yeni gelişme...Yeniçağ'ın sahibi eski vekili kardeşi bıçakla ağır yaralamıştı! Yeni gelişme...

AHMET ÇELİK’İN BABASI HACI AHMET ÇELİK YAŞAMINI YİTİRDİ

Vefat haberini X hesabından duyuran Ahmet Çelik, paylaşımında şunları söyledi:

“Yeniçağ Gazetesi imtiyaz sahibi Ahmet Çelik ve Kemal Çelik’in babası, kıymetli büyüğümüz Hacı Ahmet Çelik vefat etmiştir. Cenazesi yarın (5 Ağustos) ikindi namazına müteakip Zeytinburnu Merkez efendi Camii'nden kaldırılacaktır."

Yeniçağ Gazetesi imtiyaz sahibi Ahmet Çelik’in babası yaşamını yitirdi - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ölüm Vefat Baba
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro