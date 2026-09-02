YENİ YOL'u düşmekten kurtaran vekil bakın kim çıktı

Bursa Milletvekili Kani Torun’un istifasıyla milletvekili sayısı 19’a düşen YENİ YOL, Yeniden Refah Partisi (YRP) Milletvekili Ali Yüksel’in partiye katılmasıyla yeniden 20 vekile ulaştı. Böylece partinin Meclis grubu düşme tehlikesini atlattı.

YENİ YOL'U DÜŞMEKTEN KURTARAN VEKİL BAKIN KİM ÇIKTI

YENİ YOL’un grup kurabilmesi için gereken 20 milletvekili sınırı, Torun’un istifasıyla aşılmıştı. YRP’li Ali Yüksel’in YENİ YOL’a geçmesiyle birlikte parti yeniden 20 milletvekiline ulaştı.

Yüksel daha önce üç eşi olduğunu açıklamış, "Tek eşlilik ve kadın özgürlüğü erkeklerin bir oyunudur, Allah müsaade etmiş niyetim dörde kadar gitmek" ifadelerini kullanmıştı.

Yüksel, daha sonra kendisinden 50 yaş küçük üniversite 3. sınıf öğrencisi bir kadınla dördüncü evliliğini yapmıştı.

YENİ YOL daha önce de benzer bir grup krizi yaşamıştı. Ağustos ayının başında İzmir Milletvekili Mustafa Bilici’nin istifasıyla 19’a düşen milletvekili sayısı, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın partiye katılmasıyla yeniden 20’ye yükselmişti.

NİKAH ŞAHİDİ FATİH ERBAKAN

Yüksel’in bu evliliğinde nikah şahitliğini Fatih Erbakan yaptı. 77 yaşındaki Yüksel, AKP’li eski Bakan ve mevcut YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ın kayınpederidir. Almanya’da Avrupa Milli Görüş Teşkilatı Başkanlığı da yapan Yüksel’e 1990 yılında “Avrupa Şeyhülislam” unvanı verildi.

Ali Yüksel, 1949 yılında Antalya'nın Doyran ilçesinde doğdu. Yönetici, öğretmen ve gazeteci olarak görev yapan Yüksel, bir dönem Başbakan Müşavirliği de yaptı.

Doktora amacıyla Almanya'ya giden Yüksel, burada dil eğitimi aldı ve Bochum Üniversitesi'nde şarkiyat eğitimi gördü. Avrupa Millî Görüş Teşkilatlarında imam-hatip, bölge başkanı, genel sekreter ve genel başkan olarak görev yaptı.

Yüksel, Dostluk Sosyal Kültürel Dayanışma ve Yardımlaşma (DOST-YAR) Cemiyeti'nin kurucu genel başkanıdır. Ayrıca Vilayet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor ve gazetede “Perspektif” köşesinde yazıyor.

Yeniden Refah Partisi'nde (YRP) Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile Yurt Dışı Vatandaşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Yüksel, YRP'nin Kurucular Kurulu ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesidir.

Orta düzeyde Almanca ve Arapça bilen Yüksel, 8 çocuk babasıdır.