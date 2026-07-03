Yeni trafik yasası TBMM'de: Alkollü sürüşte kurallar sil baştan

Karar'daki habere göre, trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla hazırlanan yeni yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Düzenleme, trafik kurallarında sert yaptırımlar içeriyor. Taslağın yasalaşması halinde, trafiği tehlikeye atan sürücülerin ve alkollü direksiyon başına geçenlerin alacağı cezalar köklü bir değişime uğrayacak. Mevcut uygulamadaki ayrım ortadan kaldırılarak, trafik güvenliğinde sıfır tolerans dönemi başlatılacak.

TÜM ARAÇLAR İÇİN 0.20 PROMİL SINIRI

Mevcut Karayolları Trafik Kanunu'nda hususi otomobil sürücüleri için 0.50 promil olarak uygulanan yasal alkol sınırı tamamen değişiyor. Meclis'e sunulan yeni düzenleme ile hususi, ticari veya motosiklet ayrımı yapılmaksızın 0.20 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen tüm sürücülerin ehliyetine el konulacak.

ADAY SÜRÜCÜLÜKTE SÜRESİZ İPTAL YAPTIRIMI

Yeni yasa teklifi, trafikteki riskli davranışları engellemek amacıyla aday sürücülük kurallarını da baştan aşağı yeniliyor. İlk kez ehliyet alan vatandaşların yanı sıra, geçmişte kural ihlali sebebiyle ehliyetini kaybedip ceza süresini tamamladıktan sonra tekrar ehliyet almaya hak kazanan kişiler de iki yıl boyunca aday sürücü statüsünde değerlendirilecek. Bu iki yıllık hassas deneme sürecinde sürücülerin drift atmak veya trafikte makas atmak gibi asli kusurlu sayılan tehlikeli hareketleri yapması durumunda ehliyetleri süresiz olarak iptal edilecek.