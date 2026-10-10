YENİ Parti'nin yeni kedisi Zeytin

CHP’ye mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun butlan olarak atanmasının ardından Özgür Özel ve ekibi istifa ederek YENİ Parti’yi kurdu.

CHP Genel Merkezi’nden kalan bir gelenek olarak YENİ Parti’nin yeni açılan genel merkezinde de kedi geleneği sürdü.

Özgür Özel yönetimindeki YENİ Parti’nin yeni kedisi de Zafer...

Zafer butlan atandığı gün CHP Genel Merkezi’ndeki gazlı müdahaleden kurtarılmıştı. Zafer'e Zeytin de eşlik etmeye başladı.

Nefes Gazetesi yazarı Tarık Işık, ve gazetenin Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'le birlikte 7 Ekim'de YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Özel, yeni makam odasında çekilen fotoğrafları paylaşırken partinin kedisi Zafer'den söz etti.

Mutlak butlan hengamesinde CHP'den çıkarılan Zafer'in binadaki boya kokusundan rahatsız olmaması için gelişinin 7 Ekim'e kadar ertelendiği ve partiye bir kedinin daha katıldığı öğrenildi.

Gazeteci Işık, YENİ Parti Genel Merkezi'nin yeni sakini Zeytin'in siyah tüyleri ve sarı oyuncak faresiyle dikkat çektiğini yazdı:

"YENİ Parti lideri Özel, Zafer’in yeni makam odasında çektiği ilk fotoğrafı bizimle paylaşırken Zeytin’den de söz etti. Simsiyah, dünya tatlısı bir kedi Zeytin. En sevdiği sarı oyuncak faresiyle oynarken tırmalanmadan sevmek de pek mümkün değil."