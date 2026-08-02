YENİ Parti'nin hedefi ağustosta 1 milyon üye

Özel ve 91 milletvekilinin kurduğu YENİ Parti ilk gününde ana muhalefet sıfatını kazanırken ay bitmeden 60 kentte teşkilatlanma kararı aldı. YENİ Parti'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu için özel bir ekip kuracağı ve buna göre çalışma yapacağı aktarıldı.

Nefes'ten Mahir Bağış'ın haberine göre YENİ Parti'de 3-4 kişilik özel bir ekibin kurulak ve bu ekip bölge şehirlerini teker teker gezecek.

HEDEF 1 MİLYON ÜYE

Parti kurmaylarının aktardığı bilgilere göre önümüzdeki hafta bakanlıkta yapılacak son düzenlemelerin ardından isteyen vatandaşlar YENİ Parti'ye üye olabilecek. YENİ Parti'nin Ağustos ve Eylül aylarında toplamda 1 milyon üyeye ulaşacağı da kaydediliyor.

"BÖLGEDE EN GÜÇLÜ İKİNCİ PARTİ OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Parti kurmayları bölgedeki 21 kente yapacakları ziyarete ilişkin, "Bölgede iki siyasi güç mevcut. Biri DEM Parti diğeri AKP. DEM Parti’den sonra en güçlü ikinci parti olacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

BAĞIŞ MİKTARINI AÇIKLADILAR

YENİ Partili Özgür Ceylan, çarşamba günü başlatılan kampanyada toplanan bağış miktarını kamuoyuyla paylaştı.

İlk 48 saatte 85 bin 975 yurttaşın YENİ Parti'ye maddi destekte bulunduğunu belirten YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, toplam bağışın 182 milyon 68 bin 243 liraya ulaştığını açıkladı.