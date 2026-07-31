YENİ Parti'nin bağış kampanyasına ilk günde rekor destek: 24 saatte 113,8 milyon TL toplandı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bağış çağrısı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Partinin başlattığı "Yeni Dayanışma" kampanyasının ilk 24 saatinde 31 bin 934 kişi toplam 113 milyon 841 bin 910 lira bağışta bulundu.

YENİ Parti tarafından yapılan açıklamada, kampanyaya gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Dayanışma kampanyamızın ilk 24 saatinde 31.934 vatandaşımız 113.841.910 TL bağışta bulunarak mücadelemize omuz verdi. Kampanyamıza destek veren milletimize yürekten teşekkürler."

NE OLMUŞTU?

Parti, "Yeni Dayanışma" adıyla başlattığı kampanya kapsamında vatandaşların maddi destekleriyle teşkilatlanma çalışmalarını hızlandırmayı hedefliyor. Genel Başkan Özgür Özel de yaptığı çağrıda, partinin milletin desteğiyle kurulduğunu ve bu desteğin Türkiye genelindeki örgütlenme sürecinde büyük önem taşıdığını vurguladı.

YENİ Parti açıklamasında şu çağrıda bulunulmuştu:

"YENİ Parti'yi milletimizden aldığımız güç, cesaret ve inançla hep birlikte kurduk. Şimdi bu büyük yürüyüşü 81 ilimizde ve bütün ilçelerimizde örgütlenerek büyütüyoruz.

Üyelik sistemimizin aktif hale gelmesi için yasal süreçlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yoğun destek ve katkı talepleri üzerine bağış kampanyamızı öncelikli olarak başlatıyoruz.

YENİ Parti'nin mücadelesine güç vermek, bu büyük yürüyüşün bir parçası olmak isteyen bütün vatandaşlarımız, aşağıdaki IBAN numaralarına bağışta bulunabilir. Açıklama bölümüne adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmanız halinde, üyelik işlemlerimiz başladığında sizinle doğrudan ve öncelikli olarak iletişime geçeceğiz."