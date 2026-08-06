YENİ Parti'li Murat Bakan "WhatsApp yazışması" görüntülerine suç duyurusunda bulundu

YENİ Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, Menderes Belediye Başkanı'na ait olduğu öne sürülen ve kendi adının da geçtiği WhatsApp yazışmalarının yeniden gündeme getirilmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Bakan, yazışmaların gerçek olup olmadığının belirlenmesini, gerçek değilse söz konusu dijital içeriğin kim veya kimler tarafından, hangi amaçla ve kimin talimatıyla üretildiğinin ortaya çıkarılmasını istedi.

YENİ PARTİ'Lİ MURAT BAKAN "WHATSAPP YAZIŞMASI" GÖRÜNTÜLERİNE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Menderes Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasının ardından daha önce de gündeme gelen WhatsApp yazışmalarının yeniden dolaşıma sokulduğunu belirtti.

Söz konusu yazışmaların daha önce Menderes Belediye Başkanı tarafından kendisine ait olmadığının açıkça belirtildiğini ve bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu aktaran Bakan, içerikte kendi isminin de yer aldığını ifade etti.

Bakan, yazışmalar gerçek değilse içeriği hazırlayan ve servis edenlerin ortaya çıkarılmasını, gerçekse yazışmanın tarafları hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.

"BİR ÇAYINI DAHİ İÇMEDİM"

Menderes Belediye Başkanı ile iki buçuk yıllık süreçte resmi toplantılar dışında yalnızca üç kez görüştüğünü belirten Bakan, aralarında herhangi bir menfaat ilişkisi bulunmadığını savundu.

Bakan, açıklamasında, "Bırakın bir menfaat ilişkisini, kendisinin bir çayını dahi içmedim" ifadelerini kullandı.

Bu süre içerisinde belediye başkanından herhangi bir konuda talepte bulunmadığını belirten Bakan, tek istisnanın Çileme köyünde yaşayan engelli bir vatandaş için istediği akülü tekerlekli sandalye olduğunu söyledi.

Bakan, siyasetteki "alışverişinin" bundan ibaret olduğunu ifade ederek bununla gurur duyduğunu belirtti.

"ÖRGÜTLÜ BİR ALGI OPERASYONU"

Bakan, WhatsApp yazışmalarında adının geçen tek kişinin kendisi olmadığını da belirtti.

Aynı içerik nedeniyle daha önce başka kişilerin de savcılığa başvurduğunu söyleyen Bakan, yazışmaların yurt dışı kaynaklı bir hesap üzerinden yayıldığının tespit edildiğini aktardı.

Bakan, yaşananların tekil bir dedikodu olmadığını, "belli bir siyasi hedefi olan örgütlü bir algı operasyonu" olduğunu savundu.

Söz konusu yazışmaları gerçekmiş gibi yayan, bunlar üzerinden algı oluşturan ve halkı yanıltıcı bilgilerle hedef gösteren kişiler hakkında da ayrıca hukuki süreç başlatacağını açıkladı.