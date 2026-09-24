YENİ Parti'den iktidara sert İBB uyarısı! "19 Mart benzeri bir işi tetikler"

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB Meclisi'ndeki sayı farkının daraldığını söyledi. İBB’ye yönelik olası bir operasyonun 19 Mart benzeri gelişmeleri tetikleyebileceği iddiasında bulundu.

Halk TV’de Deniz Bayramoğlu’nun konuğu olan Günaydın’a, Üsküdar ve Adalar’daki gelişmelerin ardından İBB’ye yönelik olası bir adıma karşı partisinin nasıl hazırlandığı soruldu. Günaydın, mevzuatı ve belediye meclis üyelerinin durumunu incelediklerini belirterek şunları söyledi:

"Bakın şöyle söyleyeyim; bütün mevzuatı alıyoruz. Bütün gelişmeleri değerlendiriyoruz. Belediye meclis üyelerimizin hem Büyükşehirde hem ilçe belediyelerinde durumlarına bakıyoruz. An itibarıyla orta yerde 70'ten 12'ye, 13'e doğru daralan bir fark var. Çünkü X ilçesinde gidiyor; mesela Arnavutköy'de ya da atıyorum Esenyurt'ta hiç alakasız bir konudan dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyemize bir operasyon yapılıyor. Gözaltı ve tutuklama. Dolayısıyla sayı bir aşağıya doğru düşüyor. Üsküdar'da yaptıklarından sonra, Adalarda yaptıklarından sonra burada da ne yapacaklarını tahmin etmek zor değil. Yani doğrudan kamu otoriteleri üzerinden yapılan baskılama ve bunun iktisadi boyutları... Burada da bunu yapabilirler."

"BU OPERASYON 19 MART BENZERİ İŞİ TETİKLER"

Günaydın, olası bir operasyona ilişkin uyarısını şöyle sürdürdü:

"Şunu öncelikle söyleyeyim; bir deşifrasyon yapacağız. Yani sağlam, net, halkıyla beraber kendini seçtiren insanlarla birlikte duranlarla, duramayanları vatandaşa göstereceğiz. Artık öyle rahat sütrelerin arkasına saklanarak durma falan yok. Hep beraber onurlu bir duruş göstermek zorundayız. Arkasından da böyle bir operasyona başlarlarsa bu operasyonun 19 Mart benzeri bir işi tetikleyeceğini de burada söyleyeyim. Yani AKP şöyle baksın kendisine; 19 Mart'tan bu yana, yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tutukladıktan bu yana acaba üzerine bir puan koymuş mu? Yoksa vicdanını başkasına teslim etmemiş, iradesini üzerinde taşıyan AKP'li, MHP'li yurttaşlar da "Bu kadar olmaz" diyorlar mı? Diyorlar, bu kadar olmaz! Anketlerde gösterilen oyu alsınlar, ben bütün diplomalarımı yırtıp atacağım. Bu kadar açık söylüyorum. Çünkü sokakta yok AKP. Artık vicdanı olanlar oradan çoktan kopmuşlar. Bu bağlamda buraya yürümemelerini tavsiye ederim."

"KARŞILARINDA BİZİ BULACAKLAR"

Günaydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer buraya yürürlerse karşılarında bizi bulacaklar. Diyebilirsiniz ki "Üsküdar'da ne yaptınız ki, Adalar'da ne yaptınız ki? Evet, karşımda devletin savcısı var, devletin polisi var." Devlet diyorum; parti devleti olmasın, devlet olsun orada hiç kimse bir sorun çıkartmaz. Ama parti devletine dönüşürsen, millet de orada ayakta seni bekliyor. Yani milletle parti devletini karşı karşıya getirmemek lazım. Çünkü biz bu memleketin barışından, güvenliğinden yanayız. Biz bu memlekette demokrasiden ayrılmamaktan yanayız. Kazanamadığını bu operasyonlarla ele geçirmek sana bir şey sağlamaz. Ha bana diyorsan ki "Ya ben rıza üretmekten zaten çoktan vazgeçtim, vatandaşın rızasını üretemiyorum, dolayısıyla zorla buraları tutmaya çalışıyorum..." Bu memleket zorla tutulabilecek bir memleket değil."

Hukuki süreçlerin siyasi saiklerle yürütülmemesi gerektiğini savunan Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyebilirsiniz ki: 'Üsküdar'da ne yaptınız ki? Adalar'da ne yaptınız ki?' Evet, karşımda devletin savcısı var, devletin polisi var. 'Devlet' diyorum, parti devleti olmasın bu. Hani devlet olsun, orada hiç kimse bir sorun çıkartmaz. Ama parti devletine dönüştürürsen millet de orada ayakta seni bekliyor. Yani milletle parti devletini karşı karşıya getirmemek lazım. Çünkü biz bu memleketin barışından, güvenliğinden yanayız. Biz bu memlekette demokrasiden ayrılmamaktan yanayız. Kazanamadığını bu operasyonlarla ele geçirmek sana bir şey sağlamaz. Ha bana diyorsan ki: 'Ya ben rıza üretmekten zaten çoktan vazgeçtim, vatandaşın rızasını üretemiyorum, dolayısıyla zorla buraları tutmaya çalışıyorum.' Bu memleket zorla tutulabilecek bir memleket değil."

"PARTİ DEĞİŞTİRMELER BASKI VE TEHDİTLE OLUYOR"

Sunucu Deniz Bayramoğlu'nun, muhalefet kadrolarından iktidar partisine geçişler ve partinin özeleştiri mekanizması hakkındaki sorusunu yanıtlayan Günaydın, bu geçişlerin sadece aday belirleme hatasıyla izah edilemeyeceğini iddia etti:

"Özeleştiri yapmadan her şeyi karşıya atarak vatandaşa, sana yönelik yaptığı eleştirileri duymazdan gelerek siyaset yapılmaz. Bunları duyuyoruz, kendi payımıza düşenleri alıyoruz. Ancak şunu söyleyeyim: Sizin grup başkanvekiliniz, sonra Afyon'a belediye başkanı yaptığınız bir gün AKP'ye geçiyor ise 'Bunu bilemedik' deme ihtimalimiz var mı? Demek ki mesele bilememek ve seçememekle alakalı değil. Ya da Aydın Belediye Başkanı bu memlekette Cumhuriyet Halk Partisi'nde yıllarca parti meclis üyeliği, milletvekilliği yapmış, sonra Aydın'a büyükşehir belediye başkanı olarak gönderilmiş ve seçilmiş. Yıllar sonra gidip AKP'ye geçiyorsa 'Aa bunu da seçememişim' demenin bir anlamı var mı?"

Yerel yöneticilerin baskı altında olduğunu öne süren Günaydın, iddialarını şu ifadelerle dile getirdi:

"Orta yerde bir ekosistem var ve bu ekosistem sana diyor ki: 'Ya belediye başkanlığına yarın sabah devam edeceksin rozetini takarak ya da seni Silivri'ye göndereceğim.' Ya da diyor ki: 'Kocanın şirketleri mi var? Aa şu anda iyi para kazanıyor, yarın sabah olmayabilirler, ona göre.' Şimdi diyebilirsiniz ki bu baskının yapıldığı, aslan gibi direnenler var. İşte Sinan Tetik içerideyken, Ekrem İmamoğlu içerideyken, Zeydan Karalar yıllarca içeride yattıktan sonra çıkmışken bunlara, bu tehditlere eyvallah diyenlerin yanında mı duruyorum? Asla değil. Ama bu ekosistemi sorgulamadan, bu suç örgütünü ortaya çıkartmadan biz bir yere varamayız. Çünkü bu transferler 'Ben birdenbire AKP'li oldum, birdenbire ampul beni aydınlattı' diyerek olmuyor. Baskıyla ve tehditle oluyor. O baskıya ve tehdide eyvallah diyenler, onları seçenler yani bizler eleştirimizi verelim, suçumuzu üstümüze alalım neyse payımıza düşen. Ama asıl olarak buradaki o suç örgütü çabasını da unutmayalım."

ADALAR VE İLLER BANKASI ELEŞTİRİSİ

AKP İstanbul İl Başkanı'nın Adalar Belediyesi'ne yönelik hizmet ve çevre eleştirilerine de değinen Günaydın, İBB'nin ilçedeki çalışmalarını hatırlattı:

"Adalar Belediye Başkanlığı seçimi kazanılmış, AKP'nin İstanbul İl Başkanı pişkin pişkin açıklama yapıyor. Diyor ki: 'Adalar'ın biriken sorunları var, çöplerini temizleyemiyorlar' falan filan. Yahu Adalar'ın 100 yıllık fayton sorununu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı çözdü, Ekrem İmamoğlu'na selam olsun. Orada faytonlar vardı değil mi? Onların yarattığı bir kirlilik vardı. Sonra İSTAÇ orayı 15-20 gün gemilerle temizledi be kardeşim. Bunları da mı unuttunuz?"

İlçenin dönemsel nüfus artışına rağmen merkezi bütçeden yeterli pay alamadığını belirten Günaydın, sözlerini şu verilerle tamamladı:

"Bu bir sistem sorunu değil mi? 15.000 nüfusu var Adalar'ın ama hafta sonu 200.000 insan gidiyor. Peki sen buna çok insan yazın gidiyor, hafta sonu gidiyor diyerek İller Bankası'ndan özel bir oranla ilave pay veriyor musun? Vermiyorsun. Sebebi ne? Çünkü bu belediyelerin tamamı bizde, bu kadar basit. Sende olsaydı sen özel düzenleme yapardın. Yani bugüne kadar yaptığın ahlaksızlığı, bugün yaptığın ahlaksızlığın meşru temeli sayma kardeşim."