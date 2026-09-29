YENİ Parti'den fon vurgunu deşifresi: Emre Tezmen ile Sayan ailesi arasındaki bağlantıyı duyurdular

Fon skandalı hakkında her gün yeni skandalları açıklayacaklarını duyuran YENİ Parti, Emre Tezmen ile Fatman Betül Sayan ailesi arasındaki kritik bağlantıyı ortaya çıkardı.

Fonlarda yapılan vurgun Türkiye'nin ana gündem maddesi. Milyonlarını birkaç ay içinde milyar yaptığı ifade edilen AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan'ın yalanlama yapmadan görevinden istifa etmesi tartışmaları dindirmedi.

YENİ Parti, vurgunun siyasi ayaklarının açıklanmaması halinde her gün yeni isimleri duyuracaklarını ilan ederken 'deşifrelere' bir yenisi daha eklendi.

SAYAN AİLESİ İLE EMRE TEZMEN ARASINDAKİ BAĞLANTI

YENİ Parti milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, tutuklu Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in DEİK Finlandiya görevine getirilmesinin ardından, Fatma Betül Sayan Kaya’nın ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak’ın 5 Eylül 2026’da Finlandiya Büyükelçisi olarak atandığını duyurdu.

"EMRE TEZMEN MKK YÖNETİM KURULU'NDA KİMİNLE BİRLİKTE YER ALIYORDU?"

Yavuzyılmaz, "Fon vurgunu suç örgütünün ilişkiler ağını deşifre ediyoruz!" ifadeleriyle iddialarını dile getirirken, "devletin finans piyasalarındaki kozmik odası" diye belirttiği Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun yönetim kurulunda Tezmen'in DEİK Finlandiya sürecinin yürütücüsü olan Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile birlikte yer aldığını duyurdu.

Yavuzyılmaz, tüm isimlerin birbiri ile bağlantılı olduğunu, hepsinin bir ekip olduğunu ve her şeyi bildiklerini söyledi.

"DERHAL GÖREVDEN ALINSIN"

Bağlantıları duyuran Yavuzyılmaz, Mustafa Tuzcu ve Finlandiya Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Kotak'ın derhal görevden alınması için çağrıda bulundu.

YENİ Partili Deniz Yavuzyılmaz'ın yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

"Fon vurgunu suç örgütünün ilişkiler ağını deşifre ediyoruz!

Emre Tezmen ile Sayan ailesi arasındaki kritik bir bağlantıyı ortaya çıkardık.

Emre Tezmen’in Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’in Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanı yapılmasının ardından;

Fatma Betül Sayan Kaya’nın ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak’ın da 5 Eylül 2026’da Finlandiya Büyükelçisi olarak atandığını tespit ettik.

Peki Emre Tezmen, devletin finans piyasalarındaki kozmik odası olan;

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun yönetim kurulunda kiminle birlikte yer alıyordu?

DEİK Finlandiya sürecinin yürütücüsü olan Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile!

Yani hepsi birbiriyle bağlantılı, hepsi bir ekip ve hepsi her şeyi biliyordu!

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Finlandiya Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Kotak da derhal görevden alınmalıdır!"