YENİ Parti’de YDK ilk toplantısını yaptı: Başkanlığa Bülent Yücetürk seçildi

YENİ Parti Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ilk toplantısını düzenledi. Genel Başkan Özgür Özel'in katılımı ve açılışıyla başlayan toplantıda, kurul üyeleri yeni yönetimi belirlemek üzere sandık başına gitti.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU'NDA GÖREV DAĞILIMI AÇIKLANDI

Toplantı Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığına Bülent Yücetürk getirildi.

Yapılan açıklamalardaki kurul görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı: Av. Bülent Yücetürk

Başkan Yardımcısı / Başkan Vekili: Mehmet Hadimi Yakupoğlu / Av. Gülsemin Kaya

Kurul Sekreteri / Genel Sekreter: Gülsemin Kaya / Av. Mehmet Hadimi Yakupoğlu

YÜCETÜRK'TEN "HUKUK DEVLETİ" VE "ADALET" VURGUSU

YDK Başkanlığına seçilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Av. Bülent Yücetürk, üstlendikleri sorumluluğun sınırlarına dikkat çekti. Yücetürk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in başkanlığında gerçekleştirilen Yeni Parti Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantımızı gerçekleştirdik.

Toplantıda;

Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığına Av. Bülent Yücetürk,

Başkan Vekilliğine Av. Gülsemin Kaya,

Genel Sekreterliğe Av. Mehmet Hadimi Yakupoğlu seçilmiştir.

Bu görevleri, yalnızca parti içi hukuku değil; hukukun üstünlüğünü, adaleti ve demokratik değerleri savunma sorumluluğu olarak görüyoruz."

"BU KARANLIK DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Açıklamasının devamında adalet ve bağımsız yargı vurgusunu sürdüren Yücetürk, Türkiye'nin mevcut durumuna ve gelecek hedeflerine ilişkin mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Türkiye'nin hak ettiği; bağımsız yargının, güçlü kurumların ve hukuk devletinin yeniden inşa edildiği bir düzen için kararlılıkla çalışacağız. Bu karanlık düzeni değiştireceğiz. Adaleti, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü birlikte yeniden inşa edeceğiz."