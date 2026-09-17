YENİ Parti'de partiler arası ittifaktan vazgeçildi: Yeni model belli oldu

Olası erken ya da baskın seçim için hazırlıklarını hızlandıran YENİ Parti, ittifak modelinde değişikliğe gitti. Parti, doğrudan partiler arası ittifak yerine mahallelerden başlayarak sandığa uzanacak 'organik ittifak' modeli üzerinde çalışıyor.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, YENİ Parti’de 10 Eylül’de başlatılan ve 30 Eylül’de tamamlanması planlanan saha çalışmalarından elde edilen ilk veriler doğrultusunda seçim hazırlıkları sürdürülüyor. Hazırlanan raporların, hem parti politikalarına hem de kentler özelinde uygulanacak eylem planlarına yön vermesi bekleniyor.

BASKIN SEÇİM İHTİMALİNE KARŞI HAZIRLIK

Ankara kulislerinde erken veya baskın seçim tartışmaları sürerken, YENİ Parti de seçim hazırlıklarını hızlandırdı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rize’nin Güneysu ilçesindeki konuşmasında 'yaklaşan seçimler' ifadesini kullanması tartışmaları yeniden gündeme taşırken, MHP Genel Başkanı Bahçeli de 14 Mayıs 2028 öncesinde seçim yapılabileceğine yönelik sinyal verdi.

Seçim için Mart 2027 ve Mart 2028 olmak üzere iki farklı tarih kulislerde konuşulurken, YENİ Parti’nin olası baskın seçime karşı da alternatif plan hazırladığı belirtildi.

DOĞRUDAN İTTİFAK YERİNE 'ORGANİK İTTİFAK'

YENİ Parti’nin seçim hazırlıklarında dikkat çeken değişiklik ise ittifak modelinde yaşandı. Parti yönetiminin, daha önce gündemde olan partiler arası doğrudan ittifak formülünden vazgeçtiği ve bunun yerine 'organik ittifak' modeline yöneldiği öğrenildi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in kurmaylarıyla yürüttüğü çalışmada sona gelindiği belirtilirken, ittifak senaryoları hazırlanırken siyaset bilimi alanındaki akademisyenlerin yanı sıra CHP’de uzun yıllar görev yapmış deneyimli isimlerin görüşlerine de başvurulduğu aktarıldı.

Parti kaynakları, doğrudan ittifak modelinin Özel tarafından 'görünmez zincir' olarak nitelendirildiğini belirtti. Yeni modelde ise farklı toplumsal kesimlerin ortak talepler etrafında kendiliğinden bir araya gelmesi hedefleniyor.

'YEDEK PARTİ' FORMÜLÜ MASADA

YENİ Parti kadrolarının, partinin seçime girememesi ihtimaline karşı yedek parti çatısı altında seçime katılacağı ifade edildi. Parti kurmayları, hazırlanan saha raporları ve eylem planlarının da bu yapıya aktarılacağını belirtti.

YENİ Partili bir kurmay, parti ismi veya hangi siyasi yapı altında seçime girileceği tartışmalarının ikincil önemde olduğunu belirterek, asıl hedeflerinin iktidar olduğunu söyledi.

İTTİFAK MAHALLEDEN BAŞLAYACAK

YENİ Parti’nin yeni modelinde mahalle meclislerine önemli bir rol verilmesi planlanıyor. Bu meclislerin, iktidar politikalarına itiraz eden, hak kaybı yaşadığını belirten ve ülkenin geleceğine ilişkin kaygıları bulunan farklı kesimlerle temas kurması öngörülüyor.

Parti kaynakları, ittifakların doğrudan genel merkezler arasında kurulması yerine 'mahalleden sandığa' uzanan bir anlayışla şekillendirileceğini belirtiyor. Mahalle meclislerinin farklı siyasi partiler ve siyasi geleneklerle güven temelinde ilişkiler kurması ve hazırlayacakları raporlarla YENİ Parti’nin ittifak görüşmelerine zemin oluşturması planlanıyor.