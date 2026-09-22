YENİ Parti saha raporunu açıkladı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle Genel Merkez’de bir araya geldi. Toplantının ana gündemini, ilk bölümü 10-20 Eylül haftasında tamamlanan kapsamlı saha çalışmalarının sonuçları oluşturdu.

Toplumun tüm kesimleriyle doğrudan temas kurularak hazırlanan raporu MYK masasına taşıyan parti kaynakları, sahadan çıkan net iradeyi şu sözlerle ifade etti:

"Önümüzdeki ilk seçimler, AKP iktidarında girilen son seçimler olacak."

Sahadaki en baskın gündemin doğrudan ekonomik kriz olduğunu vurgulayan parti kurmayları, eriyen alım gücünün halkı yoksulluğun pençesine ittiğini kaydetti. Sahadaki gerçeklerle iktidarın politikaları arasındaki çelişkiye dikkat çeken YENİ Partililer, "İktidarın suni gündem yaratma çabası, sahada karşılık bulmuyor. Vatandaşın tek gündem maddesi ekonomi" değerlendirmesinde bulundu. Çalışmalarda tespit edilen en temel olgu ise 'halktaki belirgin sandık ve değişim beklentisi' oldu.

YURTTAŞ SEÇİMDEN SEÇİME HATIRLANMAK İSTEMİYOR

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre toplantıda, YENİ Parti’nin "Yeni siyaset" sloganıyla duyurduğu örgütlenme modelinin sahadaki olumlu karşılandığı belirtildi. Yeni örgütlenme modelini sahada yurttaşlara anlatan milletvekilleri, yurttaşın yalnızca seçim dönemlerinde hatırlanmaktan şikâyetçi olduğunu ve parti politikalarının belirlenmesinde doğrudan rol oynamak istediğini aktardı.

SAHAYA TAŞINAN YEDİ TEMEL İLKE VE ÇÖZÜM PROGRAMI

Saha çalışmalarında şikâyet eden değil, çözüm önerisi getiren bir dil kuran YENİ Parti, çalışmaların ikinci bölümünde "Adil ve özgür Türkiye" başlıklı yedi temel ilkeyi sahaya taşıyacağını duyurdu. Bu kapsamda paylaşılan vaatlerde "Demokratik Türkiye" hedefiyle siyasetin işleyişinin değişeceği, üyelerin söz ve karar sahibi olacağı, gençlere ve kadınlara alan açılacağı kaydedildi.

"Adil ve özgür Türkiye" ilkesi altında mahkemede, gelirde, vergide ve sosyal hayatta adaletin sağlanacağı, basının özgür olacağı ve özgürlüklerin bir lütuf değil hak sayılacağı bildirildi.

"Üreten ve zenginleşen Türkiye" vizyonuyla yoksulluğun yönetilmesi yerine kalıcı ve toplumsal refahı önceleyen ekonomik modelin kurulacağı, sanayide ve tarımda üretimin artırılacağı ifade edildi.

"Güçlü ve güvenli Türkiye" başlığında Ortadoğu'da kalıcı barış ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi ve komşularla işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenirken, sosyal devlet adımı olarak "Kimseyi geride bırakmayan Türkiye" ilkesiyle insanları yardıma muhtaç bırakan değil, zor zamanında ayağa kaldıran güçlü bir sosyal devlet mekanizmasının inşa edileceği aktarıldı.

"Evlatlarına gelecek sunan Türkiye" ilkesiyle nitelikli eğitimin sınıfsal bir ayrıcalık olmaktan çıkarılacağı ve üniversitelerin özgür bilim merkezlerine dönüştürüleceği belirtilirken, "Makamların emanet sayıldığı Türkiye" anlayışıyla da makamların tapu değil emanet olarak görüleceği ve parti bütçesinden yapılan harcamaların kamuoyuna şeffaf bir şekilde anlatılacağı açıklandı.