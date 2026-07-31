YENİ Parti İngiliz medyasında gündem oldu: Kuruluş sürecini videolu anlattılar

İngiltere merkezli kamu yayıncısı Channel 4, YENİ Parti'nin kuruluş sürecini ve Türkiye'deki siyasi gelişmeleri konu alan bir video yayımladı. Videoda CHP'deki mutlak butlan süreci, Özgür Özel'in yeni parti kararı, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi geleceğine ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

YENİ PARTİ İNGİLİZ MEDYASINDA GÜNDEM OLDU: KURULUŞ SÜRECİNİ VİDEOLU ANLATTILAR

Videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 yıldır Türkiye'nin en güçlü siyasi figürü olduğu belirtilirken, son yıllarda muhalefetin güç kazanmasıyla birlikte iktidarın daha sert bir mücadele yürüttüğü anlatıldı.

CHP'nin 2024 yerel seçimlerinde elde ettiği başarının ardından çok sayıda muhalefet temsilcisinin tutuklandığı veya görevden uzaklaştırıldığı vurgulanan videoda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak göstermeyi planladığı Ekrem İmamoğlu'nun da uzun hapis cezasıyla karşı karşıya bulunduğu ifade edildi.

Channel 4'ün hazırladığı içerikte, Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'nden zorla çıkarıldığı ve ardından Erdoğan'ın devlet gücünü kullanarak CHP'yi kapatmaya çalıştığını öne sürdüğü aktarıldı.

Videoda, Özel'in gelişmelere haftalık mitinglerle karşılık verdiği, daha sonra ise 91 milletvekiliyle birlikte YENİ Parti'yi kurduğu belirtilerek, yeni partinin Türkiye'nin resmi ana muhalefeti haline gelebileceği yorumu yapıldı.

"TÜRK DEMOKRASİSİNİN GELECEĞİ" TARTIŞMASI

Videoda insan hakları kuruluşlarının Türkiye'deki gelişmeleri "Türk demokrasisinin yavaş ölümü" olarak değerlendirdiği aktarılırken, hükümetin ise yargının bağımsız olduğu yönündeki görüşüne de yer verildi.

Channel 4, videonun sonunda "YENİ Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi gücüne karşı başarılı olabilecek mi, yoksa yeni bir hedef mi olacak?" sorusunu yöneltirken, seçimlerin gelecek yıl yapılabileceği ve Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin anayasal tartışmaların da sürdüğünü ifade etti.