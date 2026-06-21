Yeni parti ile ilgili en net açıklama: Cemil Tugay Özgür Özel ile görüşmesini anlattı

Butlan kararının ardından partiye getirilen Kılıçdaroğlu'nun, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ü görevden alıp kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa etmişti.

YENİ PARTİNİN KURULACAĞINI VE ORADA OLACAĞINI AÇIKLADI

Nefes'ten Mahir Bağış'ın haberine göre, önceki açıklamalarında Özel liderliğinde yeni bir partinin kurulması halinde geçiş yapacağını ifade eden Tugay, yaptığı son açıklamada yeni partinin kurulacağını kesin sözlerle belirtti.

"Butlan yönetiminin alacağı kararları tanımıyorum, tanımadığımın göstergesi de zaten partiden istifa etmemdir. Bundan sonra artık Özgür Özel ve kurmaylarının vereceği siyasi kararları takip ediyorum. Yeni parti kurulacak ve ben orada olacağım."

ÖZEL: ELİNE SAĞLIK BUNLAR BUNU HAK EDİYOR

Tugay, istifa kararından sonra Özel ile görüştüğünü ve Özel'in kendisine, "Eline sağlık. Bunlar bunu hak ediyor" dediğini açıkladı.

ERKEN SEÇİMİN OLACAĞINI AÇIKLADI

Tugay yaptığı açıklamalarda 2027 sonunda erken seçim olacağını ve bu tarihe kadar ellerinden geleni yapmaları gerektiğini kaydetti.

"İSTİFA NEDENİM KILIÇDAROĞLU VE İHRAÇ KARARLARI"

Tugay istifa etmesinin nedenini, "Benim partiden istifa etme sebebim Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan ile partinin başına atanması ve aldığı ihraç, atama kararlarıdır" şeklinde açıkladı.

"ÖZEL DIŞINDA BİR GRUPLA HAREKET ETMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Daha önceki açıklamalarında AKP'ye geçişinin söz konusu olmadığını kaydeden Tugay, "Butlan yönetiminin alacağı kararları tanımıyorum, tanımadığımın göstergesi de zaten partiden istifa etmemdir. Bundan sonra artık Özgür Özel ve kurmaylarının vereceği siyasi kararları takip ediyorum. Yeni parti kurulacak ve ben orada olacağım." ifadelerini kullandı.