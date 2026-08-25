YENİ Parti 'İktidarımızda böyle olacak' diyerek sahaya iniyor! Sorun değil çözümler anlatılacak

YENİ Parti, eylül ayında Türkiye genelinde kapsamlı bir saha çalışmasına hazırlanıyor. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında dün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, partinin yeni dönemde izleyeceği yol haritası ve saha çalışmaları ele alındı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, “yeni siyaset” hedefiyle çalışmalarını sürdüren YENİ Parti, eylül ayı boyunca milletvekilleri ve parti kadrolarıyla Türkiye'nin farklı kentlerinde vatandaşlarla buluşacak.

Parti kaynakları, bugüne kadar Türkiye'nin temel sorunlarına ilişkin tespitlerin yapıldığını belirterek, yeni dönemde saha çalışmalarının ağırlık merkezinin sorunları sıralamak değil, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini anlatmak olacağını aktardı.

YENİ Parti milletvekillerinin eylül ayında Türkiye'nin tüm kentlerine gitmesi planlanıyor. Ziyaretlerde vatandaşların sorunları ve talepleri de not edilecek. Bu görüşmelerden elde edilen veriler doğrultusunda kentlerin sorunlarına ilişkin çözüm önerileri hazırlanacak.

“YENİ PARTİ İKTİDARINDA BÖYLE OLACAK” MESAJI

Partinin saha çalışmalarında “yeni siyaset” anlayışının halka anlatılması hedefleniyor. Milletvekillerinin vatandaşlarla gerçekleştireceği buluşmalarda, mevcut sorunların anlatılmasının yanı sıra YENİ Parti'nin iktidara gelmesi halinde hangi adımların atılacağı üzerinde durulacak. Parti lideri Özel, maruz bırakıldıkları haksızlıkları anlatmak yerine, “YENİ Parti iktidarının Türkiyesi” temalı konuşmalar gerçekleştirecek.

Parti yönetimi, yurttaşlara “Gelin, ülke siyasetinde söz sahibi olun” mesajının verilmesini de planlıyor.

YENİ Parti'nin yeni üyelik sistemi kapsamında ise 26 Ağustos'a kadar dijital uygulama üzerinden partiye üye olanların ilçe kongrelerinde oy kullanabilmesi öngörülüyor. Yeni sistemle üyelerin yalnızca kongrelerde değil, partinin karar alma süreçlerinde de daha fazla rol alması hedefleniyor.

ÖZEL DE KENT ZİYARETLERİNE DEVAM EDECEK

Milletvekillerinin saha çalışmalarına başlamasıyla birlikte Genel Başkan Özgür Özel de kent ziyaretlerini sürdürecek.

Özel'in 28 Ağustos'ta Kocaeli ve Sakarya'yı, 29 Ağustos'ta ise Kayseri'yi ziyaret etmesi planlanıyor. Özel'in bu ziyaretlerde yargı ve siyaset alanında yaşadıklarını gündeme getirmek yerine “YENİ Parti iktidarının Türkiyesi” başlığı üzerinden partisinin iktidar hedeflerini ve çözüm önerilerini anlatacağı belirtildi.

YENİ GENEL MERKEZDE YOĞUN PROGRAM

YENİ Parti, 30 Ağustos'ta yeni genel merkez binasına taşınacak. Yeni merkez, taşınmanın ardından partinin önemli toplantılarına ev sahipliği yapacak.

31 Ağustos'ta Parti Meclisi, Kurucular Kurulu ve kapalı grup toplantılarının gerçekleştirilmesi planlanıyor. 1 Eylül'de MYK yeni genel merkez binasında toplanacak. 2 Eylül'de ise YENİ Parti İl Başkanları Toplantısı düzenlenecek.