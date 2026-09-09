YENİ Parti Bayburt İl Başkanlığı açıldı! "Milletin evinin kapılarını açtık"

YENİ Parti Bayburt İl Başkanlığı, partililer ve Bayburtlu vatandaşların yoğun katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Açılış programına İstanbul Milletvekilleri Gökhan Zeybek ve Özgür Karabat, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İstanbul Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Erhan Kazel, YENİ Parti Bayburt İl Başkanı Haktan Yücel ile parti yöneticileri katıldı.

“DEĞİŞİMİN PARÇASI OLMAK İSTEYEN HERKESİN BULUŞMA NOKTASI”

Açılışta konuşan İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, YENİ Parti'nin Bayburt'taki teşkilatlanmasının önemine dikkat çekti. Zeybek, “Milletin yolunu seçtik, Bayburt’ta milletin evinin kapılarını açtık. Bu çatı, geleceğine sahip çıkmak ve değişimin parçası olmak isteyen herkesin buluşma noktasıdır. Bayburt’un mertliği, samimiyeti ve güçlü iradesiyle iktidar yolundaki yürüyüşümüz bugün daha da güç kazandı” dedi.

VATANDAŞLARIN SORUNLARINI DİNLEDİLER

Açılış programının ardından milletvekilleri ve parti yöneticileri vatandaşlarla bir araya geldi. Bayburtluların sorun ve beklentilerini dinleyen heyetin gündeminde hayat pahalılığı, alım gücündeki düşüş ve giderek ağırlaşan geçim sıkıntısı yer aldı.

“VATANDAŞIMIZIN EN BÜYÜK DERDİ GEÇİM SIKINTISI”

Ekonomik sorunların Bayburt'ta da vatandaşların öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu belirten Zeybek, geçim sıkıntısına dikkat çekti.

Zeybek, “Bugün vatandaşımızın en büyük derdi geçim sıkıntısı. Sofradaki ekmek küçülüyor, alım gücü her geçen gün biraz daha eriyor. Halkın iktidarını kurduğumuzda refahı yeniden büyütecek, huzuru ve güveni bu ülkenin her hanesine taşıyacağız. Üretenin, çalışanın ve emeklinin hakkını aldığı bir düzeni hep birlikte kuracağız” ifadelerini kullandı.