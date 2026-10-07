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Halk TV Türkiye Yeni nişanlı çift ve 1 çocuk da aralarında... Çorum'daki feci kazada 4 kişi öldü

Yeni nişanlı çift ve 1 çocuk da aralarında... Çorum'daki feci kazada 4 kişi öldü

Çorum'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Zehra Betül Yılmaz ile Ömer Cebeci'nin bir gün önce nişan töreni yaptıkları öğrenildi.

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Yeni nişanlı çift ve 1 çocuk da aralarında... Çorum'daki feci kazada 4 kişi öldü

Zehra Betül Yılmaz idaresindeki 19 AHJ 649 plakalı otomobil, Çorum-İskilip kara yolu Ceritbeli mevkisinde Mert Üstünel'in kullandığı 19 DR 008 plakalı ciple çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAZADA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücüler Zehra Betül Yılmaz ve Mert Üstünel ile otomobilde bulunan 6 yaşındaki Hüsra Lal, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçlarda sıkışan cenazeler, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

AĞIR YARALI ÖMER CEBECİ KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Ömer Cebeci ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan Münevver Lal'ın ise aynı hastanenin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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YOL KONTROLLÜ SAĞLANDI, CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Kaza nedeniyle Çorum-İskilip kara yolunda ulaşım, jandarma ekiplerince kontrollü sağlandı. Cenazeler, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Zehra Betül Yılmaz ile Ömer Cebeci'nin bir gün önce nişan töreni yaptıkları öğrenildi.

AA

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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